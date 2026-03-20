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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump continúa su ofensiva contra la universidad de Harvard. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump continúa su ofensiva contra la universidad de Harvard. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER
Por Agencia AFP

El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra la Universidad de Harvard en la que acusa a la institución de permitir un “ambiente hostil” hacia estudiantes judíos e israelíes durante las manifestaciones propalestinas en el campus entre 2023 y 2025.

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