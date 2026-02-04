Con la llegada de febrero comienza una etapa del año asociada al romanticismo y la celebración. Por ese motivo, en este artículo te compartiremos una selección de citas y dichos populares ideales para dar la bienvenida a este periodo marcado por el Día de San Valentín y, en varias partes del mundo, por las fiestas de carnaval. Estos mensajes podrás enviarlos a tus amigos mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, además de otros datos relevantes que te resultarán útiles.

Empieza febrero 2026 con el pie derecho: las frases que necesitas leer hoy para comenzar de la mejor manera el mes

Febrero, esa frontera entre el invierno y la primavera.

Que febrero te enseñe que la oscuridad puede ser solo el principio de algo maravilloso.

Que este febrero te quite el miedo y te llene de esperanza.

Febrero es el mes de la incertidumbre... no hay negro ni blanco, solo sombras intermedias.

Febrero es el mes del amor, y el amor verdadero nunca muere... solo se fortalece con el tiempo.

Que febrero te quite las ganas, pero no te corte las alas.

Aunque sea febrero el mes más corto del año, a veces parece el más largo... ¡aprovéchalo al máximo!

No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, por eso deberíamos aprovechar mejor el febrero y todo lo que el invierno puede ofrecernos.

No eches de menos la comodidad de tu hogar; siempre habrá nuevos febreros.

Febrero no es mes de lamentos, es mes de quitarse de encima la pereza de enero y tomar carrerilla.

¿Alguien sabe por qué el febrero parece un larguísimo martes?

Aunque febrero sea el mes más corto, está lleno de grandes amores y dulces sorpresas.

Esta en tu poder hacer de este nostálgico mes un febrero maravilloso.

Recuerda que para que febrero sea bueno contigo, tienes que atreverte a ser gentil tú con él.

En febrero hay mucho que esperar y nada que lamentar.

Febrero construye un puente, marzo lo rompe...

Si no ves lo más bello de mi febrero, no mereces mi agosto.

Febrero, como las segundas oportunidades, puede traer bellas sorpresas.

Enero es mes de pensar y reflexionar, febrero es momento de pasar a la acción e ir a por todas.

Febrero trae consigo las lluvias y descongela de nuevo el lago que estaba congelado.

Árbol que no podó febrero, da fruto verdadero.

Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso.

Si no llueve en febrero, ni buen pan, ni buen centeno.

En febrero, un día al sol y otro al brasero.

En febrero, sale la lagartija de su agujero.

El sol de febrero no dura un día entero.

Febreros y abriles, los más son viles.

En febrero, corre el agua por cualquier reguero.

Enero, helado, y febrero, aguado.

Febrero el revoltoso no pasó de veintiocho; si treinta tuviera, nadie con él pudiera.

En llegando febrero, mire al suelo el viñadero y no al cielo.

Enero y febrero, hinchan el granero, con su hielo y su aguacero.

Febrero loco, y marzo otro poco.

Abrígate en febrero, con dos capas y un sombrero.

Cuando llegue San Blas, pon pan y vino en la alforja... ¡qué día no faltará!

Febrero febrerín, el más corto y el más ruin.

Febrero, un día hebrero y otro candelero.

Febrero veletero.

Febrero... ¡qué mes más embustero!

Si malo es enero... ¡pero es febrero!

Febreruco es loco, unas veces por mucho y otras por poco.

Enero helado, febrero trasnochado, marzo airoso, y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso.

Febrerillo loco, un día peor que otro.

La justicia de enero, es rigurosa, más llegando a febrero, ya es otra cosa.

Febrerillo el mocho con tus días veintiocho; menos loco serías si tuvieras menos días.

Febrero el corto, con sus días veintiocho; si tuvieras más cuatro, no quedaría perro ni gato.

En febrero, busca la sombra el perro, el cochino el aguadero y el buey el cucadero.

Que febrero nos enseñe que vale la pena mantener la fe en las cosas bellas... ¡feliz febrero!

El primer mes sin fiestas, ¡ya no te quedan excusas! Feliz febrero.

Que el sufrimiento de hoy sea tan corto como el mes en el que estamos. ¡Feliz febrero a todos!

Me ha dicho febrero que hoy puedo quedarme en la cama, ¡no me esperes!

Que el sol escondido de febrero no te haga creer que no sigue allí, esperando su momento. ¡Feliz febrero!

¡Feliz febrero! Solo quedan 333 días para que acabe el año...

Sin febrero no podríamos celebrar el amor del mismo modo.

¿Febrero mes de melancolía o febrero mes del amor? ¡Tú eliges; feliz febrero!

¡Feliz febrero a los enamorados! A los que no lo estén... espero que os sea leve.

Si la oportunidad no llama a tu puerta este febrero, ¡ve tú a por ella! Feliz febrero a todos.

¡Bienvenido febrero! Por favor, sé bueno conmigo...

¡Feliz Febrero a todos! Esperemos que este año sean solo 27 días.

¿Este año cae en bisiesto o tengo que aguantar este febrero durante 3 años? ¡Feliz febrero a todos!

Que este mes te invite a pausar y a mirar dentro de ti... feliz febrero a todos, no perdáis la esperanza.

Como cerezos congelados en febrero, espero que este mes te ayude a realzar la belleza que hay en ti.

¡Bienvenido febrero, sé leve y bondadoso conmigo!

¡Feliz febrero a todos! Recordad que este es el mes ideal para volverse loco.

Febrero, como las segundas oportunidades, puede ser más dulce de lo que creemos... ¡feliz febrero a todos!

Cuál es el significado de San Valentín

El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero de todos los años en homenaje a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III. Esta fecha recuerda su martirio, ocurrido el 14 de febrero del año 270 d.C. San Valentín desobedeció el edicto del emperador Claudio II, quien prohibía los matrimonios entre jóvenes, y siguió celebrando bodas en secreto para parejas enamoradas. Su valentía y dedicación al amor romántico lo llevaron a ser arrestado y ejecutado por desafiar las órdenes del emperador.

Con el paso de los siglos, la historia de San Valentín se ha transformado en un símbolo del amor y la dedicación entre las parejas. La conmemoración de su martirio el 14 de febrero se ha difundido a nivel global, convirtiéndose en una oportunidad para mostrar amor y cariño hacia los seres queridos. Aunque las tradiciones y celebraciones del Día de San Valentín pueden variar según la cultura y la región, la fecha continúa siendo un momento significativo para celebrar el amor en todas sus manifestaciones.