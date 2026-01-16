Ha iniciado el 2026, y el gobierno peruano mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas permanentes para facilitar las gestiones entorno a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La masificación de dicha cédula digital que deben portar todas las personas nacidas en el país, actualmente puede verse reflejada en jornadas habilitadas e impulsadas para trámite y otorgamiento gratuito por parte del mencionado organismo autónomo, y durante los meses de enero y febrero llevadas a cabo en coordinación con municipalidades sobre todo u otros aliados.

EL RENIEC IMPULSA CAMPAÑAS PERMANENTES DE DNIE GRATUITO A NIVEL NACIONAL Y ANUNCIANDO NUEVOS LUGARES DE ATENCIÓN

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo del RENIEC, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo poblaciones vulnerables que gratuitamente cuentan con la posibilidad de obtener el DNIe por primera vez, o en todo caso renovarlo.

Transcurridos ya los 12 meses de 2025, arranca el Año Nuevo 2026 con la información referente a la estratégica alianza concretada entre dicho organismo autónomo, y las siguientes instituciones que continúan promoviendo la realización de campañas permanentes para la tramitación gratuita de la cédula digital provista de hasta 64 elementos de seguridad, y por las cuales figuran programadas varias fechas durante los meses de enero y febrero:

ÁNCASH

- Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

AMAZONAS

- Biblioteca Municipal de Chachapoyas, Jr. Ortiz Arrieta 850

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

CAJAMARCA

- Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N° 414

- Parroquia “San Luis Gonzaga” de Jaén, Calle San Luis 490-498 (Sector Morro Alto)

HORARIO: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

LIMA

- Cercado de Lima (Casa Vecinal N° 1, Jr. Cañete 100)

- San Juan de Miraflores (Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075)

- Villa El Salvador (Villa del Adulto Mayor, Sector 3/Grupo 8)

- Los Olivos (Explanada de la municipalidad)

- San Juan de Lurigancho (Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande)

- Independencia (DEMUNA, Av. Túpac Amaru km 4.5)

- Comas (Municipalidad, Av. España N° 4)

- Carabayllo (Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350 - Urb. Santa Isabel)

- San Borja (IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299)

- Miraflores (Casa Tovar, Calle Manuel Tovar 255 / Casa de la Mujer, Calle José Gálvez 671)

De acuerdo a la información compartida por parte del RENIEC, el denominado “Verano Inclusivo” resalta como campaña permanente de DNIe gratuito que durante los meses de enero y febrero del 2026, permitirá habilitar un punto de atención fijo en las regiones mencionadas, y otras como Loreto, Piura y Puno, a fin de beneficiar a los siguientes grupos poblacionales:

Niños y adolescentes (0 - 17 años)

Adultos mayores (De 60 años a más)

Personas Con Discapacidad (PCD)

SIN GRATUIDAD, ESTE ES EL COSTO DEL DNIE QUE TRAMITAS POR PRIMERA VEZ

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ha dejado de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025 de manera inicial, pasó a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 ha pasado a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite, y desde agosto 2025 dejando de lado a los convencionales de colores azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

El DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que rige con vigencia a nivel nacional, y ahora hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla si buscas obtenerlo por primera vez.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.