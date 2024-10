A solo unas horas de que se lleve a cabo una nueva paralización en gran parte del servicio de transporte público de la capital y otras regiones del Perú, más sectores empresariales se están sumando a este paro nacional. Los gremios de transportistas reclaman al Gobierno que tome las medidas necesarias para detener esta ola de criminalidad que los asesina y extorsiona diariamente. Sin embargo, una importante asociación ha anunciado que no acatará la suspensión de sus servicios este miércoles 23 de octubre, argumentando que se han mezclado temas políticos con las demandas de seguridad ciudadana. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ GREMIO DE TRANSPORTE NO ACATARÁ EL PARO NACIONAL ESTE 23 DE OCTUBRE?

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Giovani Diez, brindó una entrevista a Exitosa, en la cual informó que su agrupación no obedecerá a esta paro nacional convocado para el miércoles 23 de octubre, aduciendo que están incorporando temas políticos y no precisamente la integridad de la población, quienes viven atemorizados por el aumento de la delincuencia y extorsión.

“Ellos cambian el mensaje del gremio, la plataforma de lucha mezclando temas políticos como que se va o se queda, el Congreso, Dina, la minería y muchas cosas que no estaban dentro de la agenda o del tema. Acá nos preocupa la seguridad de los peruanos y por lo que nos están matando”, dijo al inicio.

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Giovani Diez, anunció que no acatarán el paro nacional del 23 de octubre.

Sin embargo, indicó que su gremio acatará una paralización que fue anunciada semanas atrás y la fecha será el 12 de noviembre. Por ello, Diez comunicó que han enviado cartas a las diferentes instituciones con la finalidad de que se tomen medidas rápidas. “Si hasta el 12 de noviembre no tenemos resultados de ninguna de las autoridades, ahora el lema cambia obviamente porque no se ha visto trabajo. La idea acá no es que se vaya, sino que trabajen”, sostuvo a dicho medio.

¿CUÁL ES EL HORARIO PROGRAMADO PARA EL PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS ESTE MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE?

Debido a los altos niveles de criminalidad y delincuencia que enfrentan miles de ciudadanos en todo el país, a pesar de la declaración de estado de emergencia en varios distritos de Lima, un paro nacional de transportistas se llevará a cabo este miércoles 23 de octubre desde las 12:00 de la tarde. El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas del Perú, Julio Campos, informó que, en esta oportunidad, los comerciantes de Gamarra, mototaxistas, bodegueros, y universitarios, entre otros, se concentrarán a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Dos de Mayo.

“Hemos tenido una asamblea. Han venido los representantes de universidades, de los bodegueros, de los mercados, de la Policía en retiro, de enfermeros, del Ministerio de Salud, muchos representantes. Nosotros estamos convocando para el 23 de octubre. Nos vamos a congregar a la Plaza Dos de Mayo y de ahí iremos al Congreso de la República”, explicó el representante de los empresarios de Gamarra, Carlos Choque, a La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES ESTE 23 DE OCTUBRE POR EL PARO NACIONAL?

El paro nacional es la suspensión de actividades colectivas dispuesta por una autoridad o por un determinado grupo, y que mayormente perjudica el traslado de escolares a sus colegios y de trabajadores que se dirigen a sus centros de labores, debido a que gran parte de las empresas de transporte deciden no operar, como es el caso de este miércoles 23 de octubre.

Ante esta paralización que se llevará a cabo en Lima y otras regiones del país, la preocupación de los padres de familia por enviar a sus hijos a la escuela es constante. Sin embargo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) no ha emitido ningún comunicado hasta el momento que indique la suspensión de las clases o la priorización de la virtualidad en los colegios. Asimismo, se espera que en las próximas horas dicha entidad del Estado se pronuncie al respecto.