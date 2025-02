Desde hace más de una década, nuestros celulares cuentan con una tecnología llamada Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés), y que actualmente es muy desconocida por miles de usuarios. Incluso, muchos de ellos no saben si tienen este tipo de tecnología inalámbrica en sus móviles. Esta tecnología NFC está presente, por ejemplo, en los pagos ‘contactless’ y en los controles de asistencia en empresas. No obstante, las siguientes generaciones de dispositivos móviles contarán con una mayor presencia y desarrollo de esta tecnología, lo que facilitará su uso para las personas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SERÁN LAS OTRAS FUNCIONES DEL SISTEMA NFC EN EL MÓVIL?

Actualmente, la tecnología NFC (Neard Field Communication) se puede asociar con el pago a través del móvil, una de las funciones más conocidas por los usuarios. De acuerdo con La Sexta, este sistema puede crear una comunicación inalámbrica como máximo a 15 centímetros, una función que no se asemeja a Bluetooth. Además, sirve para pagar mediante el móvil, sustituyendo a la tarjeta de crédito o débito, por lo que al utilizar la tecnología NFC no tendrán que preocuparse por la seguridad de sus tarjetas, ya que no permite ver el número ni los datos personales.

Las siguientes generaciones de dispositivos móviles contarán con una mayor presencia y desarrollo de la tecnología NFC, lo que facilitará su uso para las personas.

Sin embargo, eso no es todo, el sistema NFC cuenta con más funciones en el futuro para el beneficio de sus usuarios. Según la plataforma, se podría usar para transferir imágenes o archivos desde el celular sin tener que usar cables o Bluetooth. Es más, algunas empresas de vehículos cuentan con este tipo de tecnología inalámbrica, es decir, es utilizado para abrir el auto por medio de este sistema sin la necesidad de una llave. Asimismo, habría la posibilidad de que sirva como identificador personal, o sea no sustituiría al documento de identidad, pero podría ser usado como credencial para ingresar a eventos, conciertos o en el medio de transporte urbano.

¿CUÁLES SON LOS CELULARES CON MEJORES CÁMARAS?

Previo a finalizar el 2024, DXOMARK, una plataforma especializada en cámaras, lentes y celulares, reveló el listado de los mejores smartphones que cuentan con las mejores cámaras del 2024. Según la página web, el Huawei P70 Ultra, que fue lanzado a inicios del año, es considerado como el mejor entre las demás opciones con 163 puntos, superando al Google Pixel 9 Pro XL, que tuvo 158 puntos, y al Honor Magic 6 Pro con 158 puntos, que quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por su parte, una de las empresas que no podía quedar fuera del ranking es Apple, con el iPhone 16 Pro en el quinto puesto y el iPhone 16 en el noveno lugar. Mientras tanto, el Oppo Find X7 Ultra, con 157 puntos, se ubicó en la sexta posición; el Xiaomi 14 Ultra en el octavo lugar, con 149 puntos; y, por último, cerrando el top 10, está el Motorola Edge 50 Ultra con 146 puntos.

¿POR QUÉ CARGA LENTO TU CELULAR?

Ante todo, es importante que el usuario verifique que su celular se encuentra en un mal estado, es decir, que su batería no carga correctamente y esto podría ser consecuencias de una mala práctica de uso o simplemente que el móvil tenga algunos defectos y que requeriría de algún técnico especialista. Por ello, el medio Infobae compartió algunas posibles causas que provocan este problema y la manera en que debería solucionarse. Estos son: