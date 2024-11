El penúltimo mes del año trae consigo una serie de festividades en el calendario peruano, ya sean religiosas o políticas, que permiten a los ciudadanos disfrutar de varios días de descanso y así salir de la trajinada rutina, planificando un viaje corto al interior del país o compartiendo con sus seres queridos. En ese contexto, el Gobierno ha declarado como día no laborable a nivel nacional este martes 5 de noviembre, sumándose a los días inhábiles del 14, 15 y 16 de noviembre en Lima y Callao por el APEC. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ ES DÍA NO LABORABLE ESTE 5 DE NOVIEMBRE?

A través del diario oficial El Peruano, se publicó la Ley 31701 que considera al 5 de noviembre como día no laborable en el país debido al Día del Trabajador Municipal, a fin que se pueda reconocer y valorar el gran trabajo que desempeñan en diversas áreas para el beneficio de la sociedad. Según la ordenanza, solo estará dirigida para los trabajadores municipales y no se extenderá a otros sectores, por lo que será considerado como un día remunerado.

Este martes 5 de noviembre es considerado día no laborable debido al Día del Trabajador Municipal.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DECLARADAS DÍAS NO LABORABLES POR APEC 2024?

El Gobierno de Dina Boluarte ha establecido que el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre sean considerados como días no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta medida busca el eficiente desarrollo de mencionado importante evento internacional que se realizará del 10 al 16 de noviembre de 2024 en nuestra capital donde también se garantizará la seguridad de los miembros integrantes.

Tras publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto determina que durante los tres días declarados como no laborables el sector público debe recuperar las horas no laboradas dentro de los quince días siguientes, según lo determine el encargado de cada entidad. Por su parte, el sector privado, la recuperación de horas se hará mediante un acuerdo entre la empresa y los empleados; si no se llega a un acuerdo, la decisión corresponderá al empleador.

Además, se dispone que las entidades del sector público deben asegurar la continuidad de los servicios esenciales tales como los servicios sanitarios, de limpieza, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, seguridad, transporte, puertos y aeropuertos, en los días no laborables. De igual manera, las empresas del sector privado que ofrecen servicios fundamentales deben mantener su operatividad.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIAN ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. A continuación, te presentamos cuáles son:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES RESTAN EN EL PERÚ?

A través del Decreto Supremo 11-2024-PCM y el Decreto Supremo N°110-2024-PCM publicados mediante el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, indicaron los días no laborables que faltan en nuestro país. Estos son: