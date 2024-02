El pasado miércoles 31 de enero, alrededor del mediodía, los ciudadanos de Lima fueron testigos de un fenómeno atmosférico que alegró el cielo con colores luminosos. Se trata de un halo solar, el cual fue observado principalmente en el distrito de Jesús María.

Este evento natural fue un recordatorio de que el Perú es un país ampliamente diverso en cuanto a manifestaciones atmosféricas y climáticas gracias a su variedad geográfica.

En torno al halo solar hablaremos a continuación, definiendo exactamente lo que es, cómo se produce y las recomendaciones que se deben seguir para observarlo sin causar daños oculares.

¿QUÉ ES UN HALO SOLAR Y CÓMO SE PRODUCE?

Un halo solar es un fenómeno óptico atmosférico que se forma en días soleados, caracterizado principalmente por ser un arco iris circular alrededor del sol.

Este ocurre cuando los rayos solares se filtran a través de unas tenues capas hexagonales de hielo que se encuentran en nubes cirrus ubicadas en la capa más cercana a la superficie terrestre, la tropósfera, según informa Infobae.

A pesar de los rumores, este fenómeno es únicamente un escenario visual que se produce a partir de las circunstancias meteorológicas particulares.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBES SEGUIR PARA VER UN HALO SOLAR SIN PROBLEMAS?

Emplear lentes oscuros adecuados que puedan proteger los ojos de la fuerte luz solar es lo que se recomienda para observar el fenómeno sin ponerse en peligro.

Para asegurar una segura y agradable observación para todos, los científicos recalcan que la educación y la precaución son muy relevantes cuando se trata de eventos naturales.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL HALO SOLAR, SEGÚN LA RELIGIÓN?

Como explicamos, el halo solar es un fenómeno meteorólogico que suele darse durante el cambio de temperaturas, sin embargo; hay algunos fieles que lo describen como un arcoíris que rodea al sol, lo que es mencionado y descrito en el Génesis, uno de los libros de la Biblia.

El significado otorgado es un pacto entre Dios y los seres vivos, acuerdo en el que el Señor brinda calma y promete no repetir una catástrofe como la del diluvio:

“Y dijo Dios: ‘Ésta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne’”.

¿CUÁLES SON LAS TEMPERATURAS QUE LIMA ESTÁ AFRONTANDO EN ESTE VERANO DE 2024?

Las zonas de Lima Norte están pasando por un aumento significativo en las temperaturas, llegando a los 32 °C, según informes de diferentes estaciones meteorológicas. Entre las zonas con mayor calor están Ancón, Puente Piedra y Carabayllo, con 31.8 °C, 31.7 °C y 31.2 °C, respectivamente. En adición, la sensación térmica en estos distritos ha superado ligeramente la temperatura real, calculándose alrededor de los 33 °C.

Las autoridades locales están convocando a la población a estar preparada y precavida ante esta ola de calor y ante probables lluvias. En este sentido, se recomienda a la población que se mantenga hidratada y a la sombra durante los horarios más calurosos. Asimismo, se sugiere llevar siempre un paraguas o impermeable para afrontar posibles lluvias inesperadas.