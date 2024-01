Luego de que Mávila Huertas anunciara su ingreso a ATV con su nuevo programa “Ocurre Ahora”, generando mucha controversia en las redes sociales. Hace poco, Panamericana Televisión reveló el nombre de la persona que reemplazará a la periodista para asumir el noticiero. En esta nota, te contamos de quién se trata y cuándo empezaría a aparecer en la pantalla chica.

¿QUIÉN ES EL REEMPLAZO DE MÁVILA HUERTAS EN PANAMERICANA TELEVISIÓN?

Panamericana Televisión informó que Tatiana Aleman conducirá el espacio informativo llamado “2024″ en reemplazo de Mávila Huertas que ahora se encuentra en ATV. Asimismo, se dio a conocer que desde este lunes 8 de enero podrán verla de lunes a viernes a las 10:00 p. m. por el canal 5.

¿QUÉ DIJO TATIANA ALEMAN SOBRE SU INGRESO A PANAMERICANA TELEVISIÓN?

Tatiana Aleman contó en una entrevista a “Buenos Días Perú” que considera un nuevo reto asumir el espacio informativo, por lo que tratará junto a su equipo de trabajo informar a la ciudadana en general con el acontecer político y social en el ámbito nacional e internacional.

“Es un gran reto. La calidad se mantiene. Vamos a tocar los temas del día, el análisis, y escuchar varias posturas, porque lo importante es que las personas que nos estén viendo estén bien informadas, que se puedan llevar una opinión bien informada; vamos a tener temas políticos, sociales, económicos e internacionales, y la calidad de siempre”, dijo la periodista.

Además, Aleman reveló que tras renunciar a Canal N tomó la decisión de alejarse de la televisión en el Perú. De esta manera, siguió estudiando en España, donde pudo nutrirse de nuevos conocimientos en el periodismo. “Tenía ganas de estudiar hace un tiempo. Quería vivir otro tipo de experiencias, conocer otras personas y realidades. Desenvolverme en otros ambientes y alejarme de mi zona de confort”, sostuvo para dicho programa.

¿QUÉ PROGRAMA CONDUCIRÁ MÁVILA HUERTAS EN ATV?

Mediante las redes sociales de ATV, se anunció que Mávila Huertas conducirá el noticiero ‘Ocurre ahora’, que se transmitirá de lunes a viernes a las 7:30 p. m. desde este lunes 8 de enero. “La información con todo el acontecer nacional e internacional no se detiene en el 2024, ya que desde este lunes, 8 de enero, a las 7:30 de la noche llega Ocurre ahora, bajo la conducción de Mávila Huertas”, precisó el canal.

¿QUÉ DIJO JULIANA OXENFORD SOBRE EL INGRESO DE MÁVILA HUERTAS A ATV?

Juliana Oxenford brindó declaraciones para el medio Infobae, donde reveló que trató de comunicarse con Mávila Huertas ni bien supo de que ocuparía su lugar en ATV. No obstante, la periodista le negó su ingreso al canal 9, por lo que generó su sorpresa.

“Le dije: ‘Mávila, porque te tengo cariño, te recomiendo que no mientas, que digas la verdad, que pongas la verdad por encima de todo, eso te hace gente’. Y me responde, ‘no sé de qué estás hablando, lo único que tengo entendido es que hay un supuesto interés por mí en ATV, pero no me consta. Mi prioridad es RPP’, y yo, oye, ¿qué? Pensé que de repente patiné y no la jalan, pero no. A la semana ya estaban diciéndole a mi equipo, ‘oigan, queremos saber quiénes están de acuerdo, quiénes van a estar cómodos trabajando con Mávila Huertas’. O sea, ya se había grabado la promoción con ella para la preventa”, sostuvo.

Asimismo, para Oxenford su colega no demostró ser una buena persona por cómo se comportó. “No jugó bien, no fue honesta conmigo. Eso es lo que más duele, que no jugó limpio. Pero bien por ella, si cree que es una buena manera de dirigirse, de conducirse en la vida, bien por ella. Yo no soy así”, expresó para Infobae.