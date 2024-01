Desde el 2017, el Gobierno a través del Ministerio de Cultura (Mincul) pone en marcha el denominado “Museos Abiertos”, una iniciativa que integra, además, arte y patrimonio peruano de manera gratuita. Este domingo 7 de enero, la ciudadanía podrá disfrutar de las primeras actividades programadas para 2024, y no solo en Lima, sino también a nivel nacional incluyendo regiones como Apurímac, Cusco, entre otras. Te contamos cómo se llevará a cabo en esta ocasión, cuántas galerías o exposiciones estarán disponibles el primer domingo del Año Nuevo, y más detalles acerca de la política ejecutada desde hace 6 años aproximadamente.

MUSEOS ABIERTOS: EN QUÉ CONSISTE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PREPARADA POR EL MINCUL PARA ESTE DOMINGO 7 DE ENERO

Este domingo 7 de enero, las familias peruanas tendrán la oportunidad de disfrutar del primer fin de semana del 2024, y qué mejor que conociendo parte de la historia del país a través de la participación gratuita en el denominado “Museos Abiertos” que promueve el Mincul desde el 2017.

La iniciativa surgida a partir del mandato de la Ley N° 30599, ya se volvió una tradición de cada primer domingo del mes, que hasta el 2023 había albergado a 1 millón de visitantes, y lógicamente proyecta superarse mediante la apertura de más de 50 sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado.

Con motivo del primer “Museos Abiertos” del Año Nuevo, el Mincul ha confirmado la activación de ferias de artesanía, gastronomía, juegos tradicionales, danzas, presentaciones artísticas, conmemoración de festividades religiosas, talleres, entre otros, en varias regiones del país y a 0 costo, tal y como lo dispone la normativa.

Si vives en provincia y te interesa formar parte de los eventos programados por el Gobierno para este domingo 7 de enero, revisa el siguiente contenido con información oficial:

- APURÍMAC

Museo Arqueológico Antropológico Sector de Illanya / Casa Ex Hacienda Illanya s/n, Abancay

Hora 10 a.m. a 3 p.m. | Visitas guiadas

- CUSCO

Museo Histórico Regional “Casa del Inca Garcilaso de la Vega” / Calle Garcilaso con Heladeros s/n

Horario de atención: 8 a.m. - 5 p.m. / 9 a.m. y 3 p.m. | Guiado gratuito por las salas del museo

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba / Jr. Timpia cruce con Av. 25 de Julio Urb. La Granja

Horario 9 a.m. a 5 p.m. | Visitas guiadas

- CAJAMARCA

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental / Jr. Belén 571

Hora 10 a.m. | Expoventa de productos tradicionales y Bailetón de música folklórica

- JUNÍN

Museo de Sitio y Santuario Arqueológico Wariwillka / A 5.5 km al Sur de la ciudad de Huancayo en el Centro Poblado de Huari (Costado de la Iglesia - Distrito de Huancan)

Hora 9 a.m. a 1 p.m. | Visitas guiadas

- LAMBAYEQUE

Museo de Sitio Huaca Rajada / Sipán S/N Carretera Sipán - Pampa Grande, distrito de Zaña

Hora 10 a.m. - 12.30 p.m. | Feria cultural en el museo / 11 a.m. | Taller: Pintura Facial de los Mochicas

Museo Arqueológico Nacional Brüning / Calle Huamachuco S/N (Frente al parque infantil)

Hora 10 a.m. - 12 p.m. | Presentaciones artísticas a cargo de la Caravana Artística Lambayeque Tradición

- LORETO

Museo Amazónico Museo Iquitos de Jr. Yavarì cdra 12. Parque Zonal. Iquitos

Hora 9:00 a. m. | Visita guiada y taller de pintura " Coloreando la Fundación de Iquitos”

- TACNA

Museo Histórico Regional / Calle Apurímac N° 202

Horario 9 a.m. - 5 p.m. | Visitas guiadas

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE “MUSEOS ABIERTOS” DIRIGIDA PARA RESIDENTES Y CIUDADANOS DE LIMA

- Domingo 7 de enero

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social / Bajada San Martín 151, Miraflores

Hora 12 p.m. | Activación “Tejiendo memorias” / 4 p.m. | Taller de cámara oscura, por Pilar Pedraza / 5 p.m. | Presentación Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”

Museo de Sitio Pucllana / Calle General Borgoño cuadra 8 s/n - Miraflores

Hora 9 a.m. a 5 p.m. | Visitas guiadas

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco / Av. Prolongación Javier Prado Este Cdra. 85, Ate – Vitarte

Hora 10 a.m. | Lo traje del pasado / 11 a.m. | Taller de bordado ayacuchano / 11 a.m. | Pintado en cerámica / 12 p.m. | Purutómbola / 1 p.m. | Purumemo / 2 p.m. | Show de títeres: ¿Dónde está mi Puruchuco? / 2 p.m. | Taller: Mate burilado / 3 p.m. | Juego de mesa: “Pukllasun” / De 10 a.m. a 3 p.m. | Guiados al Palacio de Puruchuco

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú / Plaza Bolívar S/N, Pueblo Libre

Hora 10 a.m. a 6 p.m. | Feria de libro / 9 a.m. a 7.30 p.m. | Visita al museo

Museo de sitio Pachacamac / Km. 31.5 Antigua Carretera Panamericana Sur, Lurín

Hora 10 a.m. a 1 p.m. | Taller de bordado con iconografía de Pachacamac / 10 a.m. a 3 p.m. | Exposición venta de artesanía ayacuchana

Casa de la Gastronomía Peruana (Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú)

Hora 11 a.m. | Charla: Gastronomía limeña en tiempos de la independencia

Museo Postal y Filatélico del Perú

Hora 10 a.m. | Conversatorio: Aniversario de la Asociación Filatélica Peruana

¿PUEDO VISITAR MUSEOS DEL MINCUL DE MANERA VIRTUAL DURANTE ESTE DOMINGO 7 DE ENERO?

El Gobierno mediante el Mincul ofrece, también, una alternativa diferente para que disfrutes de los “Museos Abiertos” desde la comodidad de tu hogar, y con tan solo unos clics formes parte de aproximadamente 30 opciones para recorrer los espacios de tu preferencia.

Ingresa a tu computadora o teléfono celular inteligente, y pulsa el siguiente enlace para seguir de cerca todas las actividades que se desarrollarán en las más de 50 galerías de arte ubicadas a nivel nacional: Visitas Virtuales.