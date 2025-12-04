El Bono Único Familiar vuelve a despertar interés entre los usuarios del Sistema Patria, quienes aguardan su activación en los primeros días de diciembre. Según la tendencia de meses previos, este beneficio debería ser depositado alrededor de la fecha que detallaremos más adelante en este artículo especialmente preparado para ti que vives en Venezuela.

¡Atención! Ya comenzó el pago del Bono Único Familiar de diciembre y llega con incremento

El Gobierno de Venezuela inició la entrega del “Bono Único Familiar” correspondiente a diciembre mediante la Plataforma Patria. Para este mes, el importe asignado a los beneficiarios fue ajustado al alza, registrando un incremento del 11,26 % respecto al monto abonado en noviembre.

Según la información publicada por Canal Patria Digital este martes 2 de diciembre, el valor del beneficio fue fijado en 3.705 bolívares, equivalente a unos 14,70 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Junto a este depósito, también se acreditaron las ayudas complementarias, cuyos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Bs. 1.235: 4,95 dólares

Bs. 2.470: 9,91 dólares

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Actualmente, millones de jóvenes y adultos mayores en Venezuela tienen la oportunidad de recibir regularmente distintos beneficios sociales, entre ellos el destinado a los “Cuadrantes de Paz”, que se entrega de manera periódica y escalonada.

En cuanto a este bono, la próxima asignación corresponde al mes de noviembre de 2025 y se seguirá pagando hasta la primera semana de diciembre. El monto ha sido actualizado, registrando un aumento del 9% en comparación con lo otorgado en octubre.

El pago correspondiente a los “Cuadrantes de Paz”, destinado a un grupo específico de trabajadores del Estado venezolano y iniciado el viernes 28, alcanza hoy los 18.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 80 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Respecto a esta asignación de noviembre de 2025, es importante resaltar la utilidad de la aplicación veMonedero, diseñada para que los beneficiarios puedan retirar sus prestaciones acumuladas. Además, Sistema Patria envía notificaciones a través de los números cortos 3532 o 67373 a los dispositivos móviles de los usuarios, confirmando el depósito y brindando los detalles relacionados con la acreditación en sus cuentas activas.