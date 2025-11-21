Este es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes de noviembre. ¿Cuál es el tipo de cambio ofrecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)? La tasa o precio asignado al dólar es relevante para la economía nacional y exterior porque brinda un equivalente al billete extranjero para realizar transacciones y hacer efectivos pagos distintos en la región, como consumos en negocios, pagos a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad financiera oficial, el tipo de cambio que ofrece es el resultado del promedio ponderado de la cotización que otras organizaciones financieras brindan. Por ello, la cotización del BCV te servirá de referencia para realizar operaciones dentro del país.

Dólar BCV hoy: revisa la cotización oficial | Foto: Composición EC

¿Cuál es el precio del dólar BCV hoy en Venezuela?

El precio del Dólar BCV según el BCV es de 241,57 Bs.