El Ejecutivo de Venezuela se prepara para otorgar el Bono Especial de Fin de Año 2025 mediante el Sistema Patria, como parte de las medidas que viene implementando en sus programas sociales para contrarrestar el impacto de la inflación en los hogares del país. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este subsidio.

¿Cuándo se paga el Bono Fin de Año 2025 a los trabajadores del sector público en Venezuela?

Recientemente, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia comunicó que se realizará el tercer desembolso del bono de fin de año destinado a su personal.

Según el informe oficial, el proceso de carga de los fondos ya se completó, y próximamente se efectuará la transferencia mediante el Sistema Patria.

La casa de estudios superiores dijo lo siguiente: "Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la tercera porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria".

Qué más se sabe sobre la entrega del Bono de Fin de Año?

Hasta ahora, ninguna autoridad ha precisado la fecha oficial de entrega del bono correspondiente a noviembre, aunque se prevé que se haga efectivo en los próximos días.

Como referencia, en octubre pasado, el Gobierno Nacional realizó este mismo pago mediante el Sistema Patria, con un valor de 3.980 bolívares, equivalentes a $19,98 según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.