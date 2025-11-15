¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, sábado 15 de noviembre? Revisa el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). El valor asignado al dólar es importante porque brinda un equivalente al billete extranjero para realizar transacciones y hacer efectivos pagos distintos en la región, como consumos en negocios, pagos a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad financiera oficial, el tipo de cambio que ofrece es el resultado del promedio ponderado de la cotización que otras organizaciones financieras brindan. Por ello, la cotización del BCV te servirá de referencia para realizar operaciones dentro del país.

Precio del dólar BCV en Venezuela | Foto: Difusión

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy?