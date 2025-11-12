El Gobierno de Venezuela alista la entrega del Bono Especial de Fin de Año 2025 a través del Sistema Patria, en medio de los ajustes que viene aplicando a sus programas sociales para mitigar los efectos de la inflación.

Aunque el monto oficial aún no se ha confirmado, los portales independientes anticipan que el bono podría llegar con un incremento cercano al 35%, en línea con los aumentos registrados en otros subsidios del mes. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AUMENTO DEL BONO DE FIN DE AÑO 2025?

De acuerdo con reportes de medios especializados como Noticias Digital PatriaVe, el Bono Especial de Fin de Año 2025 tendría un valor estimado entre 10.000 y 12.000 bolívares, equivalente a unos 20 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (231,09 Bs/USD).

El beneficio aún no ha sido depositado en la plataforma, pero se espera que mantenga la tendencia de incremento observada en otros bonos del mes, que oscilaron entre 25% y 35%, según informa la plataforma Bloomberg en Línea.

Foto: EFE

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL BONO ESPECIAL DE FIN DE AÑO?

Esta asignación busca compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación y la depreciación del bolívar. Forma parte de la política del Ejecutivo de ajustar periódicamente los bonos sociales activos del Sistema Patria, con el fin de mantener el valor real de las ayudas entregadas a la población.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL BONO DE FIN DE AÑO CON EL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS?

El Bono Especial de Fin de Año no debe confundirse con los aguinaldos, que comenzaron a pagarse desde octubre a través de las nóminas de las instituciones públicas.

Mientras los aguinaldos forman parte del salario establecido en la Ley del Trabajo, el bono de fin de año es una asignación extraordinaria de carácter social, dirigida a los beneficiarios del Sistema Patria.

Foto: EPA

¿QUÉ BONOS SIGUEN PENDIENTES DE PAGO EN NOVIEMBRE?

Hasta el momento, el Sistema Patria mantiene varios beneficios en espera de acreditación:

Bono de Corresponsabilidad y Formación, para trabajadores de empresas públicas como Corpoelec y el Metro de Caracas.

Ingreso Contra la Guerra Económica, destinado a empleados públicos, jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Bono para pensionados del programa 100% Amor Mayor, cuya asignación de noviembre aún no se ha registrado.

Bono Beca Universitaria, también en proceso de liberación.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.