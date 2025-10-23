El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció que a partir del miércoles 22 de octubre de 2025 inició el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre del presente año en Venezuela. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema de gran interés para miles de venezolanos en este momento.

“El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de octubre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre”, señaló la entidad en sus redes.

Los pensionados recibirán un abono de 130 bolívares en sus cuentas bancarias, cantidad que equivale aproximadamente a 0,61 dólares, según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela este miércoles 22 de octubre.

Es importante recordar que este pago corresponde al salario mínimo vigente en el país, el cual no ha sido modificado desde abril de 2022.

De igual manera, el IVSS exhortó a los pensionados a utilizar los servicios de banca en línea para verificar el depósito en sus cuentas. Además, se espera que la Plataforma Patria active ese mismo día el pago del bono “Contra la Guerra Económica”, destinado a los beneficiarios del IVSS.

Este pago anticipado sigue la tendencia habitual del Gobierno de realizar el depósito de las pensiones entre la segunda quincena y el cierre de cada mes.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.