Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar a Venezuela como el país cuyo Gobierno Bolivariano, actualmente hace efectiva la implementación de programas a partir de los cuales otorga prestaciones económicas, y entre el 13 y 18 de octubre 2025 sin ser la excepción en favor de millones de ciudadanos beneficiarios.

ESTOS SON LOS BONOS QUE SE PAGARÁN EN VENEZUELA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE VÍA SISTEMA PATRIA

La segunda semana completa del décimo mes del año sobre territorio que preside Nicolás Maduro, trae consigo el pago de subsidios dirigidos sobre todo, a aquellas familias de escasos recursos debidamente inscritas en Plataforma Patria, y favorecidas gracias al desembolso de montos específicos.

En ese sentido, resulta importante darte a conocer que según lo refiere el propio Sistema habilitado para otorgamiento, entre el lunes 13 y sábado 18 de octubre, los beneficiarios venezolanos de los siguientes bonos, pasarán a cobrar prestaciones ajustadas tal y como lo prometió el líder chavista desde el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo:

GRAN MISIÓN CHAMBA JUVENIL

- Bono que beneficia a los jóvenes venezolanos, y les busca facilitar la inserción laboral y formativa si tienen entre 15 y 35 años.

- Monto, 1.057,50 bolívares.

SOMOS VENEZUELA

- Bono dirigido a adultos brigadistas desplegados en todo el territorio nacional.

- Monto, 1.057,50 bolívares.

Pago de bonos venezolanos como la Gran Misión Chamba Juvenil, se llevará a cabo entre el lunes 13 y sábado 18 de octubre 2025 mediante Sistema Patria.

INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el décimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de octubre 2025, estaría llevándose a cabo al igual que durante periodo puntual del mes de setiembre, y dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, las fechas y montos de bono entregado serían los siguientes:

Trabajadores de la administración pública, monto superior a los 13.800 bolívares (120 dólares indexados)

- Fecha, Miércoles 15 de octubre

Jubilados del sector público, monto superior a los 12.880 bolívares (112 dólares indexados)

- Fecha, Sábado 18 de octubre

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, monto superior a los 5.750 bolívares (50 dólares indexados)

- Fecha, Martes 21 de octubre

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en octubre 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

Pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" debería producirse también durante fechas puntuales del mes de octubre, y mediante un Sistema Patria que lo otorga a 3 grupos de beneficiarios puntuales.

Si necesitas instalar dicha herramienta digital, y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de bonos de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordar que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.

PASO A PASO PARA COBRAR EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA

Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

utilizando tu número de cédula y contraseña. Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección « Protección Social », y acepta el bono asignado.

», y acepta el bono asignado. Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción « Monedero » y luego seleccionar « Retiro de fondos ».

» y luego seleccionar « ». Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

ESTOS SON OTROS DE LOS BONOS VENEZOLANOS QUE PUEDES COBRAR HASTA EL LUNES 13 DE OCTUBRE

GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR

- Subsidio dirigido a adultos mayores que no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

- Monto, 130 bolívares

EL BUEN PASTOR, 2.200 bolívares

CUADRANTES DE PAZ, 12.750 bolívares

CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN

- Subsidio dirigido a docentes activos en el Ministerio de Educación.

- Monto, 20.850 bolívares hasta 46.750

Con respecto a octubre 2025, también te revelamos que hacia la primera quincena, el denominado Bono Único Familiar empezará a ser depositado desde el día 3, iniciándose así un otorgamiento de monto que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas gracias a quinta entrega cuyo ajuste con aumento ascendería a los más de 1,890 bolívares.

Desde aquella fecha, y hasta el miércoles 8, dicho subsidio pasará a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los siguientes programas sociales, y desde el veMonedero puedes terminar cobrando mensualmente a partir de los primeros días de cada periodo conformado por hasta 31 jornadas: