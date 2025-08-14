Qué requisitos debo cumplir para acceder a la gasolina subsidiada este 14 y 15 de agosto en Venezuela

En Venezuela, el suministro de gasolina subsidiada sigue un cronograma semanal que se asigna según el último número de la placa del vehículo. Esta medida, implementada para ordenar la distribución y hacer frente a la escasez de combustible, determina los días en que los conductores pueden abastecerse a precio reducido en las estaciones habilitadas.

Para este jueves 14 de agosto, el turno corresponde a los autos y motos cuyas placas finalicen en 9 y 0, mientras que el viernes 15 de agosto será para los que terminen en 1 y 2. Cada conductor cuenta con un cupo mensual establecido y un proceso específico para pagar a través del Sistema Patria. A continuación, te contamos cuáles son los requisitos que debes cumplir.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ACCEDER A LA GASOLINA SUBSIDIADA?

Para poder surtir combustible a precio subsidiado, el vehículo o moto debe estar registrado en el Sistema Patria a nombre del conductor, con datos actualizados. El cupo mensual es de 120 litros para carros y 60 litros para motocicletas, y el pago se realiza desde el Monedero Patria. Además, el abastecimiento solo se permite en el día asignado según el terminal de placa, según el cronograma oficial publicado por el Gobierno.

El vehículo o moto debe estar registrado en el Sistema Patria a nombre del conductor, con datos actualizados.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PARA ESTA SEMANA?

Durante esta semana, que conlleva el lunes 11 al domingo 17 de agosto, las placas 3 y 4 tuvieron acceso el lunes; las 5 y 6, el martes; las 7 y 8, el miércoles; las 9 y 0, el jueves; las 1 y 2, el viernes; nuevamente 3 y 4 el sábado; y 5 y 6 el domingo. Este esquema se aplica en todo el territorio nacional, tanto para gasolina subsidiada como para la vendida a precio internacional en algunas regiones, según informa la plataforma El Estímulo.

¿CUÁNTO CUESTA Y CÓMO SE PAGA LA GASOLINA SUBSIDIADA?

El subsidio cubre el 95% del precio, por lo que llenar el cupo mensual de 120 litros cuesta alrededor de 150 bolívares, equivalentes a 3 dólares según la tasa oficial. El pago se debita automáticamente del saldo disponible en el Monedero Patria al activar el servicio de gasolina Premium en la plataforma. Este saldo puede provenir de bonos otorgados por el Gobierno o de transferencias desde cuentas bancarias nacionales.

El subsidio cubre el 95% del precio, por lo que llenar el cupo mensual de 120 litros cuesta alrededor de 150 bolívares.

¿CÓMO PUEDO RECARGAR MI MONEDERO PATRIA?

Si no cuentas con saldo suficiente, puedes transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, debes registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas y realizar la transferencia siguiendo las indicaciones. En la mayoría de los casos, los fondos se acreditan de inmediato.

¿CÓMO CONSULTAR CUÁNTO CUPÓ ME QUEDA?

Puedes conocer el saldo de litros restantes enviando un mensaje de texto al 3777 con la palabra “SALDO” o “GASOLINA”. El sistema responderá automáticamente con la información de tu cupo mensual disponible.