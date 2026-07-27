Miles de venezolanos continúan dependiendo del sistema de gasolina subsidiada para abastecer sus vehículos a un costo preferencial. Este beneficio, administrado por el Gobierno a través del Sistema Patria, funciona bajo un cronograma que determina qué conductores pueden surtir combustible según el último número de la placa de su automóvil o motocicleta. Conocer el calendario vigente es fundamental para evitar inconvenientes y acceder al subsidio sin contratiempos en Venezuela.

Cronograma por número de placa

El mecanismo fue creado para distribuir la demanda de manera escalonada en las estaciones de servicio, reduciendo las aglomeraciones y agilizando la atención. Así, cada usuario cuenta con un día específico para abastecerse, lo que permite un flujo más ordenado y evita que todos los conductores acudan al mismo tiempo a los puntos de despacho.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

¿Te toca hoy? Estas son las placas autorizadas para recibir gasolina subsidiada en Venezuela

Lunes 27 de julio: Placas terminadas en 3 y 4

Martes 28 de julio: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 29 de julio : Placas terminadas en 7 y 8

Jueves 30 de julio: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 31 de julio: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 01 de agosto: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 02 de agosto: Placas terminadas en 5 y 6

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.