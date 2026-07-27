Por Redacción EC

Miles de venezolanos continúan dependiendo del sistema de gasolina subsidiada para abastecer sus vehículos a un costo preferencial. Este beneficio, administrado por el Gobierno a través del Sistema Patria, funciona bajo un cronograma que determina qué conductores pueden surtir combustible según el último número de la placa de su automóvil o motocicleta. Conocer el calendario vigente es fundamental para evitar inconvenientes y acceder al subsidio sin contratiempos en .

Cronograma por número de placa

El mecanismo fue creado para distribuir la demanda de manera escalonada en las estaciones de servicio, reduciendo las aglomeraciones y agilizando la atención. Así, cada usuario cuenta con un día específico para abastecerse, lo que permite un flujo más ordenado y evita que todos los conductores acudan al mismo tiempo a los puntos de despacho.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

¿Te toca hoy? Estas son las placas autorizadas para recibir gasolina subsidiada en Venezuela

  • Lunes 27 de julio: Placas terminadas en  3 y 4
  • Martes 28 de julio: Placas terminadas en 5 y 6
  • Miércoles 29 de julio : Placas terminadas en 7 y 8
  • Jueves 30 de julio: Placas terminadas en 9 y 0
  • Viernes 31 de julio: Placas terminadas en 1 y 2
  • Sábado 01 de agosto: Placas terminadas en 3 y 4
  • Domingo 02 de agosto: Placas terminadas en 5 y 6

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.

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