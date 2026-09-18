Una jornada de búsqueda entre los bosques de Finlandia terminó dando paso a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y sorprendentes registrados en el país. Kalle Lappinen, un aficionado a la detección de metales, utilizaba su aparato cuando encontró objetos de plata que habían permanecido enterrados durante siglos cerca del municipio de Sysmä, en una zona de gran interés para los especialistas. El hallazgo sorprendió porque reúne miles de monedas y otros elementos procedentes de Europa y del mundo islámico, cuya procedencia todavía deberá ser estudiada con detalle. Tras avisar al museo, especialistas acudieron rápidamente para recuperar las piezas y examinar el lugar. A continuación, te contamos cómo apareció este extraordinario tesoro, qué contiene y qué investigarán los expertos.

¿QUÉ TESORO FUE ENCONTRADO CERCA DE SYSMÄ?

El conjunto arqueológico está compuesto por aproximadamente 4,5 kilos de plata y miles de piezas. Entre ellas figuran monedas acuñadas en territorios de Alemania, Suecia y Gran Bretaña, además de dírhams del mundo islámico. También apareció un brazalete de plata y fragmentos llamados plata de pago, utilizables en transacciones según su peso. Por el valor actual de la plata, el contenido alcanzaría cerca de 10.000 dólares. Su importancia histórica, sin embargo, va mucho más allá de su valor económico para los investigadores.

Conjunto arqueológico descubierto en Finlandia. | Foto: Museo de Lahti

¿CÓMO DESCUBRIERON ESTE TESORO ENTERRADO?

Lappinen realizó el hallazgo el 3 de septiembre mientras recorría un área boscosa cercana a un afloramiento rocoso. Después de detectar los objetos, comunicó el descubrimiento al Museo Histórico de Lahti. Al día siguiente, arqueólogos llegaron al sitio para investigar y retirar las piezas siguiendo procedimientos adecuados. Los objetos estaban repartidos en dos depósitos situados aproximadamente a 12 metros de distancia entre sí, enterrados a unos 45 centímetros de profundidad entre piedras y protegidos dentro de recipientes elaborados con corteza de abedul. La zona ya había registrado otros hallazgos similares durante la última década.

¿DE QUÉ ÉPOCA SON LAS PIEZAS Y QUIÉN PUDO ENTERRARLAS?

Los especialistas consideran que el conjunto podría haber sido depositado entre los años 1000 y 1050, aunque todavía no han establecido una fecha exacta. Esko Tikkala, arqueólogo del Museo Histórico de Lahti y responsable de la excavación, explicó que el término “época vikinga” identifica un periodo histórico, pero no demuestra que quienes poseían o escondieron estos objetos fueran vikingos. Finlandia no tuvo una presencia vikinga comparable con la registrada en Suecia, Noruega o Dinamarca. Además, los dírhams ya han aparecido en otros tesoros finlandeses fechados entre los años 800 y 1050.

Conjunto arqueológico descubierto en Finlandia. | Foto: Museo de Lahti

¿POR QUÉ ESTE HALLAZGO ES TAN IMPORTANTE PARA FINLANDIA?

La magnitud del descubrimiento lo convierte en el mayor tesoro de monedas de este periodo localizado hasta ahora en Finlandia. El antecedente más grande fue encontrado en Nousiainen en 1895 y reunía más de 1.700 monedas de plata, aunque su peso representaba cerca de la mitad del nuevo conjunto. Los trabajos continúan, porque las piezas no han sido completamente limpiadas, clasificadas ni contabilizadas. Los investigadores estudiarán primero el terreno y sus alrededores y después analizarán cada moneda para determinar su procedencia, composición y contexto. Estos resultados podrían aportar nuevas pistas sobre la circulación de plata en la región durante aquel periodo, según informa La República.

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