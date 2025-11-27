El mundo de la imaginación, creatividad e infinito metaverso que propone Roblox, hoy también llega a Perú, y de manera curiosa a través de la popular Catedral de Chiclayo. Así es como la afamada iglesia peruana actualmente, y mediante redes sociales, es viral presentando el oficio de misas donde cualquier usuario puede integrarse llevando a cabo procedimiento básico, y generado para sumergirse en ambiente digital cuya religiosidad llama la atención.

ASÍ ES LA CATEDRAL DE CHICLAYO DONDE SE RECREAN MISAS VIRTUALES VÍA ROBLOX

Con el transcurrir de los años, las redes sociales y también videojuegos han terminado por popularizarse, y ganar adeptos que tienen en Roblox, por ejemplo, a la plataforma donde hoy llama la atención la recreación de misas en famosa iglesia peruana.

Tras el nombramiento del papa León XIV que vivió al norte del país, la ciudad de Chiclayo ahora es noticia tomando en consideración el inicio de proyecto que utiliza elementos de dicho universo virtual creado a partir de figuras con aspecto de Lego, y ello con la finalidad de terminar explorando también tanto calles como plazas y edificaciones tradicionales de la propia urbe.

Mediante la creación de avatares, y todos los días a partir de las 7 p.m. vía TikTok, hoy Roblox está permitiendo el lanzamiento de iniciativa donde “Santa María”, la catedral chiclayana, se convierte en el punto de reunión de miles de usuarios que buscan participar de las misas oficiadas como si estuviera tratándose de la vida real.

ROBLOX DISPONIBLE PARA LA DESCARGA EN CONSOLAS DE PLAY STATION DESDE ESTA FECHA

Al 30 de noviembre 2025, y según cifras oficiales, más de 70 millones 500 mil usuarios activos conforman la red comunitaria de personas que disfrutan con cada una de las experiencias inmersivas activas que ofrece ROBLOX en juegos y también encuentros sociales, conciertos, deportes, desfiles de moda, educación y entretenimiento.

En todo su apogeo, la corporación que administra la exitosa plataforma de videojuegos en línea creada en setiembre de 2006, busca ampliar horizontes y captar a mayor cantidad de seguidores mediante el cumplimiento de uno de los 4 principios que enmarcan su visión, y consiste en unirse a nuevas plataformas.

Tras el estreno en PC hace 19 años, ahora ROBLOX pasa a estar disponible en las consolas de Play Station (PS) 4 y PS5, tal y como se anunció oficialmente durante la presentación del noveno Roblox Developers Conference (RDC) llevado a cabo en el Fort Mason Center de San Francisco.

De acuerdo a la información compartida, también, por Sony Interactive Entertainment mediante su sitio web oficial, la plataforma inmersiva en 3D llegó a este formato de videoconsola reconocido internacionalmente, desde el 10 de octubre de 2023, y casi a la par del estreno en Meta Quest que se suma a Xbox One.

Cabe resaltar, que esta buena noticia para los millones de jugadores de PS en sus 2 versiones, va de la mano con la serie de acciones que pretende y proyecta implementar Roblox Corporation para consolidar la marca y fortalecer el crecimiento del producto que viene traspasando fronteras y adecuándose al mundo gaming.