Tras decidir abandonar la agrupación One Direction y trabajar en el álbum en solitario “Pillowtalk”, se especulaba que el cantante Zayn Malik iba a arrasar en la industria musical cuando él quisiera. Sin embargo, siete años después de empezar su carrera como solista, el artista no ha logrado mantenerse en lo alto de la industria, pero pronto espera volver a la cima con su próximo proyecto musical.

Malik tiene claro sus propósitos y por ello ha firmado con un nuevo sello discográfico. Se trata de Mercury Records, con quien está próximo a publicar a corto plazo lo que significará su cuarto álbum de estudio. Mientras se espera que esto ocurra, el artista pronto revelará su nueva canción, “Love like this”, que significará la carta de presentación del disco.

El lanzamiento de la nueva canción fue confirmada por el propio vocalista a través de sus redes sociales oficiales, en donde además se animó a revelar la fecha de estreno, que será el próximo 21 de julio, fecha en la cual los seguidores del artista o la agrupación que integraba podrán disfrutar del nuevo sencillo que marcará el fin de dos años de silencio musical y el inicio de una nueva etapa en solitario.

“I guess there’s love like this. Usually I never wanna jump like this. But I think I wanna down my chips. Cause I cannot go back. I guess there’s faith like this. Give you everything and you can skate like this. But I think I gotta take that risk ‘cause I can not go back. And I’m loving what you say, what you say, what you say when you’re on my line”, se escucha interpretar a Zayn en la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram.

En el mismo clip que subió, se puede apreciar que pinta con un graffiti la fecha de estreno del nuevo tema, con la que sin duda alguna tiene toda la confianza de volver por todo lo alto a la lista Billboard, como sucedió en su debut como cantante, según recuerda Los 40.

¿Qué se sabe sobre los integrantes de One Direction?

Luego de ocho años de separación, cada integrante de la agrupación emprendió diferentes caminos, y aunque muchos de ellos han comentado sobre un posible reencuentro, nunca se ha visto algún caso de acercamiento o posible reunión pública o exclusiva. A pesar de ello, millones de fanáticos siguen coreando sus canciones y tienen la esperanza de verlos juntos nuevamente en el futuro.

Por ahora, el cantante inglés Zayn Malik se encuentra en búsqueda de regresar a la cúspide del mundo musical como una figura referente a nivel internacional como lo logró algún día.