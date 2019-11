Entre los aspectos más relevantes del nuevo Cayenne destacan sus líneas más limpias que proporcionan un aspecto único a la parte trasera, un spoiler posterior adaptativo, asientos individuales para la parte posterior y dos conceptos diferentes de techo: uno panorámico fijo de cristal, que viene de serie, y otro de fibra carbono, que es opcional.

Es importante mencionar que el Cayenne Coupé llega al mercado peruano con tres motorizaciones de alto rendimiento: un motor V6 turbo de 3.000 centímetros cúbicos que entrega 340 caballos de potencia al Cayenne Coupé, un V6 biturbo de con 440 caballos al Cayenne S Coupé y un V8 biturbo que entrega 550 caballos al Cayenne Turbo Coupé.

Otros puntos a resaltar: el amplio equipamiento de serie que incluye la dirección asistida Plus variable según la velocidad, las llantas de aleación de 20 pulgadas, el sistema de ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara de marcha atrás, el sistema de amortiguación adaptativa Porsche Active Suspension Management (PASM) y el paquete Sport Chrono.

Línea de techo descendente

“La línea de techo, bastante más inclinada y con caída hacia atrás, hace que el Cayenne Coupé parezca todavía más dinámico y lo sitúa como el modelo de aspecto más deportivo del segmento”, indicó Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú. A este efecto contribuye el spoiler de techo, que acentúa la clásica línea coupé y va armónicamente integrado en la silueta del auto. Este se extiende hasta 135 milímetros al superar los 90 km/h, lo que incrementa la presión sobre el eje posterior al mismo tiempo que el PAA mejora la eficiencia.

Por otro lado, el nuevo Cayenne Coupé viene de serie con un techo panorámico fijo de cristal de 2,16 m2. El área de vidrio ocupa 0,92 m2 y proporciona una extraordinaria sensación de espacio, mientras que la cortina enrollable integrada protege del frío y de la exposición al sol. De manera opcional está disponible un techo de carbono que proporciona el aspecto característico de un deportivo, al estilo de un Porsche 911 GT3 RS.

Motores turbo de 340 y 550 caballos de potencia

Este modelo estará disponible con motorizaciones de alto rendimiento. El Cayenne Coupé con motor turbo de seis cilindros y tres litros desarrolla 340 caballos de potencia (250 kW) y un par máximo de 450 Nm. Lleva paquete Sport Chrono de serie y acelera de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos, una cifra que baja a 5,9 segundos con los opcionales paquetes deportivos ligeros. La velocidad máxima del vehículo es de 243 km/h. En lo alto de la gama está el Cayenne Turbo Coupé, con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 550 caballos de potencia (404 kW) y un par máximo de 770 Nm. El Cayenne Turbo Coupé pasa de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 286 km/h.

El nuevo Porsche Cayenne Coupé llega a Perú con un precio de entrada de US$ 94,000, Cayenne S Coupé US$ 125,000 y el Cayenne Coupé Turbo comienza en los US$ 180,000 dólares.