Si bien, la popularidad de los vehículos electrificados está empezando a aumentar, los peruanos aún prefieren los autos que funcionan con gas natural. De hecho, hay más de 300.000 vehículos que funcionan con este tipo de combustible en el territorio nacional. Por tal motivo, es necesario conocer sobre su mantenimiento y cuáles son las fallas más comunes del sistema GNV y GLP.

Déficit en la aceleración de salida y pérdida de potencia: normalmente estas dos fallas son similares, son ocasionadas por una mala combinación de aire y gas, cuando no se tiene en consideración la implementación de un buen mezclador de flujo del vaporizador.

Inestabilidad en el mínimo: originada mayormente por problemas con el filtro de aire (suciedad) o con la regulación, hemos creado un apartado en donde detallamos como regular un equipo de gas natural en autos. En los casos donde un auto se convierte en uno a gas, la mínima debe ser la misma que a gasolina, o sea, no tiene que estar acelerado, ni debajo de lo normal u oscilando.

Retorno de llama por admisión: la falla origina la falta de respuesta del motor, agregando consigo las roturas en el filtro de aire, en los colectores de admisión, un deterioro notable en el mecanismo del cuerpo de mariposa motorizado, perfora el elemento filtrante, expulsa las mangueras de emisión y entre varias más.

¡Atención, conductores! Conoce los talleres autorizados por el MTC para conversión de GNV y GLP. (Foto: COFIDE)

No se puede llegar a la velocidad máxima: parecida a la falta de potencia, al querer sobrepasar los 80 o 100 km/h se evidencia que el motor no cuenta con la potencia ni la velocidad necesaria mientras que no responde a la aceleración del pedal realizada por el conductor.

Mucho consumo: el consumo excesivo es muy común en los autos que son trasformados en GNC y se origina por la mala combustión y en la mayoría de los casos se pueden corregir al varias las configuraciones originales del equipo. Al no tener una comunicación correcta entre el mezclador, reductor y la motorización no será posible establecer una buena mezcla en el rango de las rpm.

Las contraexplosiones: se producen por deficiencias en la mezcla, no obstante, también se dan por problemas eléctricos dentro del sistema de encendido, los cuales, no son notables en equipos de gasolina, pero al usar gas natural es indispensable tener una regulación más exacta.

El vehículo se apaga al frenar: es aquella situación en donde al estar en una velocidad constante y el acelerador se suelta en neutro, el motor se paga debido a la falta de estabilidad en mínima y es llamada también como “efecto peaje”.