Sí, todos conocemos las series o películas con temática deportiva que vienen cargadas de clichés. Un equipo que mejora y triunfa. Un entrenador que se inspira para hacerlos ganar. Un deporte o disciplina competitiva y difícil. Ya lo hemos visto todo. ¿O aún quedan historias interesantes por explorar? Disney+ lo cree así y por eso apuesta por estrenar la serie “Big Shot”, este viernes 16 de abril. Protagonizada por John Stamos, nos cuenta el camino de un exigente entrenador y del equipo femenino escolar de baloncesto al que tendrá que guiar. Pero, ¿vale la pena ver la nueva apuesta de la conocida plataforma de streaming? Aquí te lo contamos.

La serie fue creada por Dean Lorey y David E. Kelley y se basa en la idea original que Brad Garrett presentó a Disney+. El personaje principal está a cargo de John Stamos, actor conocido por su rol como el tío Jesse en la serie “Full House”. A él se suman las actrices Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio y Cricket Wampler.

La trama nos presenta la historia de Marvyn Korn, un exigente y frío entrenador de baloncesto que fue expulsado de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA por sus siglas en inglés), tras un violento arrebato donde él terminó lanzando una silla a un árbitro. Tras lo ocurrido, debe aceptar un trabajo en una prestigiosa escuela secundaria para mujeres llamada Westbrook, para volver a empezar. Con la ayuda de Holly (Gilsig), la asistente, buscará motivar a las chicas para que su equipo suba de categoría, todo esto mientras lidia con su carácter y el de las adolescentes que entrena.

Saltar Intro tuvo acceso a los tres primeros capítulos de esta temporada, que cuenta con 10 episodios en total y que se estrena este viernes 16 de abril en la plataforma de streaming. A propósito, te presentamos nuestra crítica de esta serie y por qué resulta interesante y (algo) refrescante. ¡Atención! Se contarán algunos spoilers, pero solo los necesarios.

Los puntos anotados

“Big Shot” resulta atractiva por el equilibrio que ofrece entre el baloncesto y las historias de los personajes. Por un lado, tenemos las escenas donde vemos al equipo competir y darlo todo en cancha, que resultan atractivas y logran contagiar de entusiasmo al espectador, lo suficiente como para que una se alegre por sus victorias y lamente sus derrotas. En cada capítulo, acompañamos a las chicas en sus entrenamientos y en sus conversaciones en los vestidores. Vemos cómo Marvyn planea las mejores jugadas posibles y reconoce los talentos de cada una y los trabaja.

Pero sabemos que una serie cuyo único protagonista sea el baloncesto, caería en demasiados clichés. Por eso, en el otro, tenemos las historias de los personajes. Comencemos con el entrenador. No fue hace mucho que la fama lo acompañaba, era reconocido como uno de los mejores en el campo y tenía un gran sueldo que lo respaldaba. Pero, tras uno de los momentos más infames de su carrera, perdió todo lo que había logrado. De entrenar a jóvenes universitarios pasa a liderar un equipo escolar conformado por mujeres. Por eso, las tácticas que tenía y las dinámicas que creía conocer cambiarán por completo cuando se enfrente a este grupo de adolescentes muy inteligentes y comunicativas. Ya no podrá hacer uso de su voz autoritaria ni de sus comentarios poco empáticos para forjar a este equipo, tendrá que aprender a ser un ‘coach’ escolar y conocerá el impacto que sus palabras tienen en los demás.

Póster oficial de la serie. (Foto: whatsondisneyplus.com)

Y, honestamente, creo que no hay mejor actor que John Stamos para representar al confiado y, por momentos, arrogante Korn. Él tiene la capacidad de parecer un completo... desubicado y, a la vez, resultar encantador, tal y como lo requiere el personaje. Pero esta empatía que se puede sentir por él, no se basa únicamente en el aspecto de su trabajo, sino también en lo personal. Tan solo en los primeros tres capítulos vemos cómo enfrenta el importante y difícil recuerdo de su padre y la relación que tuvo con este, y sus esfuerzos por no repetir su historia con su hija Emma, con quien tiene una relación marcada por la distancia.

Sin duda alguna lo que más llama la atención es que Disney+ apueste por mostrar a un equipo deportivo conformado por mujeres. Es refrescante ver cómo la historia apunta a mostrarnos el crecimiento de estas adolescentes y no caer en las típicas tramas cuando hablamos de mujeres en el deporte: una competencia entre equipos de animadoras o la rivalidad entre dos patinadoras de hielo, por mencionar algunas. No es un enfrentamiento de egos o de equipos , aquí las jóvenes hacen frente a las expectativas de sus familias, a las decisiones que trae el futuro, a los posibles romances y al torrente de emociones por las que pasan.

Es por esto que las jugadoras titulares Louise (Verlaque), Destiny (Le), Olive (Green), Carolyn “Mouse” (Custodio) y Samantha “Giggles” (Wampler) pasan por situaciones complejas: desde la pérdida de un ser querido hasta el manejo de las expectativas que tiene un padre con su hija, pasando por el proceso de adaptación a un nuevo entrenador, el lidiar con la carga académica y con lo que significa ser una estudiante de secundaria. Las actuaciones de las cinco jóvenes calzan perfecto y se roban el show por momentos, porque logran capturar y plasmar ese espíritu cuestionador de la autoridad, esas ganas de comerse al mundo y ese fatalismo algo estresante, propios de la adolescencia.

También resulta interesante la participación de Holly (Gilsig), la asistente del entrenador. Ella tiene claro que su labor no se trata únicamente de entrenar al equipo, sino de servir de guía para las estudiantes, porque antes que nada son profesores de escuela. Así, logrará compartir sus conocimientos con Korn para que mejore su trato, pero también aprenderá algunos trucos de él. Será interesante ver cómo se desarrollan todos los personajes y sus historias a lo largo de los 10 capítulos que conforman la temporada.

Las jugadas no tan buenas

Cuando dijimos que hay producciones llenas de clichés no nos referíamos a “Big Shot”, pero hay que admitir que sí cae en algunos de estos. Por ejemplo: la distante relación que une al entrenador Korn y su hija Emma cambia de un momento a otro, cuando su ex mujer decide tomar un trabajo en Italia y permitir que su hija se mude con él. Por momentos, este vínculo parece caer en ciertos estereotipos de las películas de Hollywood, por lo que esperamos que en los siguientes capítulos se permita explorar, de alguna forma innovadora o más real, la relación que tienen.

Otros momentos que también son clásicos son los momentos de romance, pero suponemos que es para no perder la línea de un “amor Disney”, por así decirlo. Emma, quien es nueva en la ciudad, conocerá a un encantador chico que es “diferente a los demás”, pero que por casualidades de la vida termina siendo ex de una de sus nuevas amigas. Creo que en este punto es un poco predecible saber cómo se desarrollará , aunque esperemos que no sea así.

Stamos y Gilsig interpretan a Marvyn Korn y Holly, respectivamente. (Foto: whatsondisneyplus.com)

Lo que no me termina de agradar es esta especie de rivalidad que se genera entre los demás profesores de la escuela y Korn. Por un lado, los docentes señalan que se le da demasiada importancia a un deporte y no a sus cursos (que es verdad) y también están preocupados por la fama que tiene el entrenador y su temperamento. Por el otro, está Korn que parece saltarse las reglas cuando quiera y las consecuencias son mínimas. Este cliché resulta aburrido, pero se salvan ya que aquí interviene Sherilyn (Brown), la directora de la institución que no dudará en ponerle las cosas claras a ambas partes.

“Big Shot” explora las historia del entrenador y de su equipo de una forma entretenida, con actuaciones buenas que permiten explorar los momentos más dramáticos sin que sean demasiado lentos. Todo con una acertada cuota de humor y ligereza que permite que la serie sea fácil de ver. Se trata de una pequeña victoria para el “girl power” y el protagonismo de mujeres en sus diferentes facetas, rompiendo con los moldes de las tramas clásicas.

Poco a poco, vemos cómo Korn va cambiando sus formas de tratar a las estudiantes, logrando cada vez más éxitos como equipo. (Foto: whatsondisneyplus.com)

LA FICHA

Sinopsis: Después de ser expulsado de la NCAA, un entrenador de básquetbol masculino exaltado debe aceptar un trabajo en una escuela secundaria feminil. Pronto se entera que las adolescentes son más que X y O; requieren empatía y vulnerabilidad, conceptos raros para el estoico entrenador Korn.

Número de temporadas: 1 (10 capítulos).

Duración promedio por capítulo: 45 minutos.

Género: Deportes, Drama, Comedia.

Elenco: John Stamos, Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Richard Robichaux, Sophia Mitri, Schloss, Nell Verlaque, entre otras.

Calificación: 12+

Año: 2021.

Calificación de la autora: ★★★1/2.

