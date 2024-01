Según Rotten Tomatoes, el consenso de la audiencia sobre “Saltburn” es que la película de Emerald Fennell es “realmente intensa, pero si te da asco o te ofendes con facilidad, probablemente no sea una buena opción para ti”. El protagonista Barry Keoghan tiene una escena de desnudo masculino explícita y el rol de un personaje morboso y obsesivo. Todo está justificado en el guion. Y, con ello, la directora se sale con la suya en su crítica severa a la aristocracia inglesa.

“Saltburn” inquieta al espectador desde el minuto uno. Al ritmo de una música gloriosa de orquesta, Oliver Quick (Keoghan) camina por los pasillos de la Universidad de Oxford, Inglaterra. En una escena paralela, está hablando de su amigo Félix (Jacob Elordi) y de cuánto lo adora por ser el joven más popular. Al inicio, le cuesta acercarse al exclusivo círculo de amigos al que pertenece, pero la directora crea una casualidad en la historia para que ellos afinen su amistad y pronto afloren los deseos obsesivos.

Oliver no tenía forma de acercarse a Félix, un joven amable y extremadamente popular para las mujeres, el hijo de una familia inglesa que vivía en un castillo con mayordomo, sirvientes y un laberinto incluido en el jardín. Pero se hicieron muy amigos. Oliver, un inglés de clase media y con una historia desconocida en el inicio de la película, comenta a Félix la vida de adicciones de su madre y la muerte de su padre. Y así encuentra la compasión de su amigo, quien lo invita a pasar vacaciones en Saltburn, la casa familiar.

(Este artículo contiene spoilers)

“Saltburn”, de Emerald Fennell

Emerald Fennell es una directora, guionista y actriz británica, también conocida por interpretar a Camilla Parker Bowles, esposa del príncipe de Gales en "The Crown". (Foto: Getty)

Saltburn, una casa inventada al gusto tenebroso de Emerald Fennell, es la primera crítica al lujo británico que hace la directora de “Promising Young Woman” (filme con el que ganó varios premios Oscar en 2021). Y Oliver Quick, tal vez no es el gemelo de Tom Ripley en “The Talented Mr. Ripley” (1999), pero su carácter obsesionado con la riqueza y el lujo de su nuevo amigo es la inspiración de la directora para dar forma al personaje de Keoghan, solo que con un toque de conde Drácula atractivo y aún más morboso.

Primero, Fennell engaña al espectador con la historia de Oliver Quick, supuesto joven desdichado. Cualquiera que lo escucha sabe que dice mentiras, aunque por ratos parece honesto. Después, la directora hace de Félix un millonario engreído y libertino que no se sabe bien el nombre de sus ancestros. Y a la familia de Saltburn (madre, padre, hermana y primo), Fennell la describe como si fueran reyes apartados de la civilización que no conocen la ubicación de la emblemática ciudad de Liverpool y pasan la tarde viendo televisión en saco y corbata, o fumando un cigarro en la sala de su mansión.

Barry Keoghan es un actor británico de 31 años que antes fue reconocido por su actuación en "Dunkerque" y "Los espíritus de la isla".

Por un lado, Oliver está descrito en el guion con un alma de vampiro, fría y capaz de chupar la sangre de las personas, alimentarse de su debilidad y su hospitalidad. La escena que causó más controversia se da en un momento de dolor y perturbación del personaje por la muerte de su amigo. Él se arroja a la tierra de la tumba y protagoniza un momento sexual, bastante justificado por el comportamiento obsceno que demostró previamente en la película. Fina pluma de la guionista.

Por otro lado, es impresionante el trabajo minucioso de Fennell. Esto se explica con la insistencia de tener la undécima toma perfecta en la controversial escena de desnudo explícito de Barry Keoghan, cuando Oliver logra su cometido al quedarse con el castillo y lo celebra con un baile por los pasillos de su nueva casa.

Jacob Elordi es Felix Catton en "Saltburn".

En general, desde trabajar con el director de fotografía de “La La Land” y “Babylon”, Linus Sandgren, hasta la repetición de tomas difíciles con sus actores, Fennell siempre quiso la mejor cinematografía para su película, y eso también se nota en escenas de las conversaciones en Oxford y otras más importantes, como la fiesta de cumpleaños de Oliver que termina en catástrofe.

Actuaciones destacadas

Sin embargo, “Saltburn” no sería nada sin las actuaciones de Barry Keoghan y Jacob Elordi. El primero obtuvo una nominación a los Globos de Oro 2024 por su papel en esta película. El segundo, reconocido por ser el nuevo galán de series exitosas, como “Euphoria” y “The Kissing Booth”, es también uno de los jóvenes actores más aplaudidos del año por interpretar a Elvis Presley en la película de Sofía Coppola, “Priscilla”.

Keoghan y Elordi son la química de “Saltburn”. Mientras las mentiras se van asomando en el personaje de Oliver, hay una atracción que no se termina de definir entre ellos, pero se mantiene y causa tensión e intriga. Félix es un pez fácil de atrapar para la mente distorsionada de Quick, alguien que observa por la abertura de la puerta cómo su amigo se masturba en la bañera (igual a la escena de Matt Damon mirando a Jude Law en “The Talented Mr. Ripley”).

Alison Oliver es Venetia, Archie Madewke es Farleigh y Rosamund Pike es Elspeth Catton, familiares en "Saltburn".

Rosamund Pike en el papel de la madre; Alison Oliver, la hermana de Félix; y Archie Madekwe, el primo joven de la familia, destacan en los papeles de reparto. La primera no actúa de la usual ama de casa obsesionada con las apariencias, sino de una aristócrata en soledad y alejada de la realidad. Es tan parecida a su hija ficticia, Venetia, una joven con trastornos de alimentación y tendencia al aislamiento. Y el primo, que no es un familiar directo de la familia, representa la obsesión por el lujo. Gracias a este personaje, hay una discusión sobre “pertenecer” a la realeza local y ser automáticamente un inglés importante o simplemente no serlo.

Saltar Intro | Tráiler de "Saltburn". (Fuente: Prime Video)

Tras su estreno en noviembre en Estados Unidos, “Saltburn” está disponible para América Latina por Prime Video solo para quienes disfruten del buen cine, y no se escandalicen con desnudos masculinos, en el caso de la escena de Keoghan. Además, al filmar ese momento, Fennell critica la incapacidad de algunos guionistas y directores para hacer desnudos gratuitos en la televisión y el cine (”The Idol”), y refleja que un personaje masculino puede presentarse con un desnudo para justificar escenas gloriosas del cine.