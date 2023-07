Quizás para algunos, escuchar decir “Art Attack” nos remonte a aquel programa noventero en el que un habilidoso chico experto en artes plásticas, mirando a la cámara y con un carisma muy especial, nos enseñaba a hacer realidad nuestro sueño de ser artistas. “No necesitas ser un experto para ser un gran artista”, decía el slogan de aquella época.

Neil Buchanan, Rui Torres, Jordi Cruz, fueron algunos de los varios conductores que sacó adelante este show tanto en su versión en inglés como en español y hoy, más de treinta años después, este vuelve totalmente adaptado a los nuevos tiempos.

Llamado “Art Attack: Modo Desafío”, esta especie de fusión de reality y escape room, ya no viene con un conductor sino con cinco, todos con distintas profesiones y dispares personalidades y con pruebas aparentemente nada sencillas que deben cumplir sí o sī.

De este estreno, disponible en Disney+ desde este 26 de julio, hablamos con el gamer mexicano Antrax, la artista mexicana especializada en manualidades Dani Hoyos, el tik toker argentino Franco Ceres, el maquillista mexicano especializado en efectos especiales Joo Skellington y la artista mexicana Liz Rangel.

-El programa original se estrenó en 1990 y si bien hubo varias versiones, estas fueron siempre muy fiel al programa conducido por Neil Buchanan. Era una persona frente a la cámara mostrando sus habilidades artísticas. Ahora son cinco los conductores en una especie de reality a lo Escape Room. ¿Cómo es que llegan a plantearse este cambio cualquiera lo puede decir?

Daniela Hoyos: La la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa, o sea creo que es importante que todos ustedes sepan que nosotros llegamos por medio de Disney a grabar algo de lo que no teníamos idea. Creo que el entretenimiento ha cambiado y supongo que Disney hizo un gran trabajo al hacer “Art Attack: Modo Desafío” e incluirnos a nosotros cinco. Es un suspenso tremendo porque llegamos a vivir a otro país, aunque Franco ya estaba en Argentina pero para grabar algo que no sabíamos y fue una sorpresa y una locura.

Y al final pues tú lo viste, los desafíos eran masivos y yo, como lo viví, creo que en ningún momento te quedas tranquilo porque siempre son como picos de entretenimiento durante todo el desafío y al final queda algo fantástico y ni siquiera nosotros podíamos creer lo que habíamos hecho.

-Además, el hecho de que sean varios conductores/participantes con diferentes personalidades y habilidades, creo que hace que la gente se sienta mucho más identificada

Franco: Creo que lo divertido y que va a ser buenísimo del programa es que cada uno tiene una personalidad distinta. No estamos haciendo un personaje, nos mostramos como somos nosotros en la vida real, somos así y entonces no hay nada forzado y así nos unimos y podemos sacar adelante el desafío.

Liz Rangel: Al final el objetivo era que todos tuviéramos diferentes habilidades, que pudiéramos aportar y creo que fue un gran trabajo de casting, porque todos de verdad tenemos soluciones distintas al desafío y eso permitió que los resultados fueran sorprendentes.

-¿Qué ha sido lo más difícil de este proyecto?

Joo Skellington: A mí se me hizo muy difícil que en un episodio nos ponen a bailar. A mi me pareció un reto que no me esperaba entonces aprendí a valorar cuando hace algunos ‘ayeres’ veía “High School Musical” y decía: ¡Wow!, la escenografía! ¡Qué fácil se ve!, pero es súper complicado.

Dani: La verdad que con serrucho, madera, taladrando, recortando, pero bailar ¡No, no no, no, no! eso sí estuvo horrible.

Liz Rangel: Le echamos ganas, pero al final yo creo que al final la edición hizo que nos viéramos bien. ¡La magia de la edición!.

-¿Cómo es un día de grabación? ¿Les ha pasado que no han podido cumplir un reto y han tenido que hacer otro, por ejemplo?

Dani: No, siempre lo teníamos que retomar.

Antrax: Bueno pues, un mago nunca revela sus secretos, o sea, cada día era muy diferente. La verdad es que cada día sí está acompañado de mucha emoción y presión de saber ahora cómo vamos a resolverlo. Nos fuimos ajustando porque al principio, creo que en el primer episodio que grabamos, en el que sale la chatarra, van a ver que no sabíamos nada. Poco a poco, vamos agarrándole la onda, entendiéndonos, porque como bien decías, no nos conocíamos y tuvimos que crear nuevas amistades, nuevos equipos y eso es parte de la magia de este programa.

-Esta primera temporada la grabaron hace más de un año, ¿Se sabe si habrá una segunda entrega?

Franco: ¡Nos encantaría!, ¡Ojalá! ¡Cruzamos los dedos!

Dani: Escriban en los comentarios: segunda temporada, mismo casting ¡jaja!. Así que comenten, comenten, por favor.

-Ya para terminar, ¿Por qué ver “Art Attack: Modo Desafío”?

Franco: Están todos invitados a ver “Art Attack: Modo Desafío”, porque la van a pasar súper bien, van a aprender a pintar, a crear manualidades. A bailar, quizás no tanto, porque estamos un poco duros ¡jaja! pero va a ser increíble y se van a divertir muchísimo.

DATOS

El personaje llamado “Qbeta” es el responsable en cada episodio de entregar al equipo una caja misteriosa con el desafío artístico a realizar.

Art Attack: Modo desafío está compuesta por 12 episodios de 22 minutos de duración.









