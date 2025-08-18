Tinder fue fundada en 2012 por un grupo de jóvenes emprendedores que revolucionaron la forma en la que las personas se conocen en internet. Entre ellos, se encontraba Whitney Wolfe Herd, quien tuvo que dejar la compañía en medio de conflictos internos. En 2014, decidió fundar Bumble, una aplicación que introdujo una dinámica distinta, sobre todo para las mujeres. Su serie biográfica, “Match” (o “Swiped”), donde Lily James se convierte en la empresaria, se estrena en streaming en septiembre.

En la nueva serie, James interpreta a Wolfe Herd, quien tuvo la visión de cambiar la cultura del ‘dating online’ y convirtió a las aplicaciones de cintas en un negocio influyente. La historia la sigue desde sus inicios en Tinder hasta la consolidación de Bumble, con la cual llegó a ser considerada la multimillonaria más joven cuando la empresa salió a la bolsa en 2021.

Sinopsis de “Match”

Lily James en la serie "Match: la reina de las apps de citas", disponible en Disney+ desde septiembre. (Foto: © 2025 20th Century Studios)

La serie “Match: la reina de las apps de citas” sigue a una joven emprendedora que entra en un círculo dominado por hombres al convertirse en cofundadora de Tinder. Sin embargo, pronto se enfrenta a un ambiente empresarial marcado por el machismo y la hostilidad. Cansada de ello, abandona el proyecto y crea Bumble, una aplicación de citas pensada para que las mujeres no se sientan vulnerables ni expuestas al acoso.

El tráiler muestra cómo la protagonista, interpretada por Lily James, desafía las reglas del “club de chicos de Silicon Valley”, papeles de los actores Jackson White y Ben Schnetzer. Se ve cómo, con Bumble, la empresaria propone un modelo en el que las mujeres tienen el control de iniciar la conversación, estableciendo un espacio más seguro en las interacciones amorosas en línea.

¿Dónde ver “Match: la reina de las apps de citas”?

La producción será distribuida por Hulu en Estados Unidos y estará disponible mediante Disney+ en América Latina.

Trailer oficial de “Match”

Fecha de estreno

La serie tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2025, dentro de la sección Gala Presentations. Después, llegará al público general el 19 de septiembre de 2025, fecha en que estará disponible de manera exclusiva en Disney+.

Elenco

Dan Stevens es Andrey, mientras que Lily James se convierte en Whitney Wolfe Herd en la serie de Disney+, "Match" ("Swiped"). (Foto: 20th Century Studios)

Además de Lily James como Whitney Wolfe Herd, la producción cuenta con un reparto coral que incluye a este equipo de intérpretes.

Jackson White

Myha’la

Dan Stevens

Pierson Fodé

Ben Schnetzer

Clea DuVall

Pedro Correa

Ian Colleti

Coral Peña

Ana Yi Puig

Olivia Rose Keegan

Joley Fisher

Gabe Kessler

Ficha Técnica