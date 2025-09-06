MTV VMA’s 2025: lista completa de nominados

Los MTV Video Music Awards 2025 regresan este 2025 con una nueva edición que promete ser una de las más comentadas del año. Desde su creación en 1984, estos premios se han convertido en un referente de la cultura pop y musical, no solo por reconocer a los artistas más influyentes del momento, sino también por las presentaciones en vivo que suelen marcar tendencia y generar conversación a nivel mundial.

En esta ocasión, la ceremonia reunirá a grandes nombres de la industria y sorprenderá con un homenaje especial a la trayectoria del puertorriqueño Ricky Martin, ícono latino que ha dejado una huella imborrable en la música internacional.

Están confirmadas, además, las presentaciones en vivo de artistas como Mariah Carey, Lady Gaga, Tate McRae, Alex Warren y Sabrina Carpenter, quien acaba de lanzar su nuevo disco.

Lady Gaga y Bruno Mars, con 12 nominaciones cada uno, son los artistas con más postulaciones este año. Conoce más detalles a continuación.

Lista de nominados a los VMA’s 2025

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance of the Year

Agosto 2024: Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Septiembre 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Octubre 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”

Noviembre 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”

Diciembre 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”

Enero 2025 – Katseye – “Touch”

Febrero 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”

Marzo 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”

Abril 2025 – Livingston – “Shadow”

Mayo 2025 – Damiano David – “Next Summer”

Junio 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”

Julio 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman With Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Best Pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Hip-Hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Best R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Partynextdoor – “No Chill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Best Alternative

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends”

The Marías – “Back to Me”

Best Rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Best Latin

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera”

Best K-Pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Best Afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems ft. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start”

Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Best Country

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson With Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Morgan Wallen – “Smile”

Best Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Best Long Form Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for Good

Burna Boy – “Higher”

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor dirección de video musical

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor dirección de arte

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Mejor fotografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor edición

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

Mejor coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Mejor grupo

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Canción del verano

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Morgan Wallen ft. Tate McRae – “What I Want”

Ravyn Lenae ft. Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “12 to 12”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

¿Cuándo y dónde ver los MTV VMA’s?

Los MTV Video Music Awards 2025 se realizarán el domingo 7 de septiembre en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. La transmisión comenzará a las 19 horas (Perú, Colombia, Ecuador).

En streaming, se podrá seguir a través de Paramount+ en este enlace (en Estados Unidos) y de manera gratuita a través de Pluto TV en este enlace oficial (En América Latina). Además, también podrás verlo en América Latina desde este link en DGo, de Direct TV. DGo tiene un costo de 19.99 dólares por mes.

Por otro lado, podrás seguir la alfombra roja en vivo a través del canal de YouTube oficial de MTV en este enlace a partir de las 17 horas (Perú, Colombia, Ecuador) del miércoles.