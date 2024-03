“El problema de los 3 cuerpos” es una de las series que más expectativa ha generado desde que se anunció a finales del 2020. Se trata de la primera producción que estrenarán David Benioff y D.B. Weiss, creadores y showrunners de “Game of Thrones”, como parte de un acuerdo millonario que firmaron en 2019 para producir contenido exclusivo para Netflix. Y los ocho episodios que componen su primera temporada estarán disponibles desde el 21 de marzo con un objetivo claro en la mira: lograr sorprender al público con una historia de ciencia ficción muy diferente a las ya antes vistas.

Benedict Wong y Liam Cunningham nos hablan de "3 Body Problem". (Fuente: Saltar Intro)

Para lograrlo, a la dupla Benioff/ Weiss se ha sumado Alexander Woo, conocido por su trabajo en “True Blood” y “The Terror”. Ellos se encargaron de adaptar la monumental saga literaria del escritor chino Liu Cixin que narra el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. A este proyecto también le han dado su confianza Rian Johnson, Brad Pitt y Rosamund Pike, que aparecen como productores ejecutivos; además de un reparto estelar de actores.

Liam Cunningham, quien interpretó a Davos Seaworth en “Game of Thrones”, estaba listo para empezar otro proyecto cuando recibió un mensaje inesperado. “Tenía una propuesta y estaba en negociaciones para aceptar cuando David y Dan me llaman diciendo: ‘No irás allá, vas a venir con nosotros’. Y así llegó este proyecto y yo celebré tener otra oportunidad de trabajar con sus hermosas palabras”, nos contó el actor irlandés durante una videoconferencia exclusiva con “Saltar Intro” de “El Comercio” para contarnos más detalles de este proyecto que no solo lo volvió a reunir con la dupla Benioff/ Weiss, sino con otros actores del cást de “Juego de tronos”: como John Bradley ( Samwell Tarly) y Sir Jonathan Pryce (High Sparrow).

Liam Cunningham interpreta a Thomas Wade, una figura que se irá volviendo más relevante conforme avancen los episodios.

Cunningham habla con mucho entusiasmo del proyecto, pero también lo hace sobre la comida peruana, cuando escucha la nacionalidad de esta periodista. “¡Lima, la ciudad de la hermosa comida, me muero por ir. He oído que allá los restaurantes son increíbles, que es uno de los lugares más especiales en el planeta para probar increíble comida avant garde”, dijo el actor para luego continuar hablándonos de su nueva serie que, de hecho, tuvo un primer contacto con América Latina antes de su estreno .

En junio del 2023, un grupo de actores, entre los que se encontraba Benedict Wong, estuvo en Brasil mostrando un primer vistazo de lo que sería esta serie durante el evento Tudum. Como en aquella ocasión, durante el encuentro que tuvimos con el actor que interpreta a Wong en el UCM, hubo mucho cuidado en no revelar spoilers, pues cada episodio de “El problema de los 3 cuerpos” es una nueva revelación que va haciendo que la historia evolucione de manera difícil de adivinar.

Benedict Wong interpreta a Da Shi (Clarence para el doblaje en español), un investigador que aparece para seguir el hilo conductor detrás de una serie de crímenes que afectan a científicos.

Para Benedict Wong, su personaje, el investigador Da Shi o Clarence como se le llama en el doblaje al español, tiene muchas características humanas que lo harán conectar con la audiencia. “A él le importa la gente, él mismo lo dice en sus líneas. Tiene un hijo que realmente ignora sobre su trabajo, pero (Da Shi) se lleva su casa consigo, él es el trabajo, pero a le importa el bien mayor (más que el individual). Es alguien que sacrifica su relación con su hijo y sus ojos como que se vuelven ciegos ante lo insignificante por atender los grandes problemas del mundo que él enfrenta. Él es cálido pero también una persona con la que no debes jugar”, describió el artista británico.

Su personaje, al igual que Thomas Wade, el rol a cargo de Liam Cunningham, irá pasando de un rol antagónico y casi subrepticio a tomar gran protagonismo y relevancia a lo largo de la historia. La dinámica establecida entre Wong y Cunningham será ideal para el éxito de esta dupla, que, según nos contaron ellos mismos, logró congeniar muy bien de entrada.

En el primer episodio de "3 Body Problem" descubrimos que destacados científicos empiezan a aparecer muertos en extrañas circunstancias. Así arranca una investigación que nos llevará a los personajes de Wong y Cunningham.

“Benny y yo venimos haciendo esto hace mucho tiempo y solo hay una forma de hacerlo bien: si las palabras están escritas en el guión y los personajes están forjados. Y cuando tienes la suerte de que te llamen Alex, David y Dan para interpretar las palabras que escribieron, mucho del trabajo ya está hecho”, nos explicó Cunningham, que añadió: “Desde el primer día se sintió que la relación (con Benedict) estaba allí y eso no pasa todo el tiempo. A veces, empiezas (a trabajar con un actor) y está bien, pero luego quieres volver a hacer la primera escena. Y ahora fue como de golpe desde que comenzamos (todo funcionó) y así ha sido hasta el final, cada día fue una dicha”.

La historia de “El problema de los tres cuerpos” transcurre entre la actualidad y la China de la década del 60, donde una joven llamada Ye Wenjie tomará una decisión que tendrá repercusión en el tiempo y que se conectará con una investigación que liderará el personaje de Wong.

Liam Cunningham y Benedict Wong en escena de "El problema de los 3 cuerpos".

Si bien la trama se guía mucho por el drama, hay mucho humor e ironía entre las interacciones de personajes como los de Liam y Cunningham que hacen mucho más humana esta historia, porque como sentencian los actores al cierre de nuestra videollamada mientras recuerdan lo mucho que se divirtieron en el set: “Tomamos muy en serio nuestro trabajo, pero no tan en serio a nosotros mismos”.