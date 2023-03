El gigante del streaming Netflix confirmó la producción de la séptima temporada de la serie española “Élite”. Para continuar con la trama de los estudiantes de Las Encinas, la producción ha optado por incluir a nuevos rostros para asegurar el éxito de esta nueva entrega; entre ellos, se ubica el de la artista Anitta.

Este jueves, se confirmó la incorporación de la cantante brasilera al elenco de “Élite”. “Una ´girl from Rio´ que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas... Anitta se incorpora al cast de #Élite7″, se lee en la descripción de la publicación junto a fotografías de la artista.

Por su parte, Anitta agradeció -a través de sus historias de Instagram- al productor ejecutivo Rubén Goldfarb por “tratarme con tanto cuidado, cariño y respeto”. Asimismo, aseguró que “este equipo me hizo recordar que tengo valor. Has sido una escuela. Gracias para siempre”. Aún no se conoce cuál será su personaje en la trama.

El productor ejecutivo de "Élite" Rubén Goldfarb y Anitta. (Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

Cabe recordar que Anitta no es la única incorporación para la temporada 7 de “Élite”. Entre los actores confirmados para esta nueva entrega se ubican Leo Sbaraglia, Gleb Abrosimov, Iván Mendes y Alejandro Albarracín, entre otros.

Anitta junto a Carmen Arrufat en el set de "Élite 7". (Foto: Instagram)

¿De qué tratará “Élite 7″?

A pesar de la expectativa que existe alrededor de esta nueva entrega, Netflix aún no comparte una sinopsis oficial sobre la séptima temporada de “Élite”. Aunque, los fanáticos de la serie esperan resolver las dudas que quedaron en la sexta temporada estrenada el 18 de noviembre de 2022.

(Alerta de spoilers de la temporada 6) Por ejemplo, Javier (Ignacio Carrascal) presenta la grabación de la agresión sexual a Isadora (Valentina Zenere) que se pensaba perdida y denuncia a Hugo y Alex cuando ve que intentan agredir a otra chica. ¿Los jóvenes serán realmente condenados?

Asimismo, tendríamos que ver quién resulta herido de los disparos que se vieron en la última secuencia del octavo episodio de “Élite 6″.

Manu Rios, André Lamoglia y Valentina Zenere, los rostros de la sexta temporada de "Élite". (Foto: Netflix)

¿Cuándo se estrena “Élite 7″?

El gigante del streaming Netflix aún no ha confirmado la fecha de estreno para la séptima temporada de “Élite”. Sin embargo, se conoció que el rodaje para esta nueva entrega inició en octubre del año pasado y se espera la nueva entrega que se estrene a mediados de este 2023.

¿Qué actores estarán en “Élite 7″?

La producción de “Élite 7″ anunció el regreso de uno de los personajes principales de la primera temporada: Omar, interpretado por el actor Omar Ayuso; asimismo, Nadia Al Saidi retomará el papel de Sonia.

Es así que estos podrían ser los integrantes del elenco de “Élite 7″:

Omar Ayuso como Omar

Nadia Al Saidi como Sonia

André Lamoglia como Iván

Valentina Zenere como Isadora

Álvaro de Juana como Dídac

Carmen Arrufat como Sara

Álex Pastrana como Raúl

Ana Bokesa como Rocío

Adam Nourou como Bilal

Omar Ayuso regresa a "Élite 7". (Foto: Netflix)

El servicio del streaming también anunció que habrá nuevas incorporaciones al cast, aunque no especificó sus papeles. Conócelas a continuación:

Maribel Verdú

Mirela Balic

Fernando Líndez

Gleb Abrosimov

Iván Mendes

Alejandro Albarracín

Leo Sbaraglia

Anitta

