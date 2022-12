La tercera temporada de “La reina del Sur” está disponible desde octubre a través de telemundo. La ficción narra las aventuras de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo. En esta temporada, ella formará una alianza con Epifanio Vargas (Humberto Zurita), un político corrupto mexicano y enemigo de las primeras temporadas.

La tercera temporada promete ser incluso mejor que las anteriores. En esta ocasión, la trama está más orientada a lo político y policial, dejando de ser una ‘narcoserie’. Además, al haber sido grabada en varios países de Latinoamérica, es una de las más ambiciosas en cuanto a la escenografía.

Como se sabe, en los recientes capítulos se ha mostrado paisajes del Perú. Estas escenas fueron grabadas durante octubre del 2021, y participaron actores peruanos como Mayella Lloclla, Gerardo Zamora y Rodrigo Palacios).

“Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así. Es un país muy hermoso. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, reveló Kate del Castillo en una entrevista que dio para El Comercio hace unos meses.

Escena de "La reina del sur 3" en Perú. / Telemundo

Dónde y cómo ver

La ficción protagonizada por Kate del Castillo actualmente solo se puede ver por Telemundo de lunes a viernes en la señal abierta (para los Estados Unidos) y en los servicios por cable de América Latina.

Estos son los horarios según el país:

Perú, México, Panamá, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Brasil, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

En streaming

Como explicamos, la serie “La reina del Sur 3″ actualmente solo se puede ver en Telemundo, pero en su canal oficial de YouTube dan la posibilidad de ver fragmentos de episodios en streaming.

En Netflix

Para la alegría de todos los servicio de streaming anunció que la tercera temporada llegará oficialmente el 30 de diciembre del 2022. Actualmente, las temporadas 1 y 2 están disponibles en Netflix.