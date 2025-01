Selena Gómez vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales tras la nominación de “Emilia Pérez” en los Premios Oscar 2025. La cantante y actriz de la polémica película de Jacques Audiard compartió un video donde estaba conmocionada hasta las lágrimas por la situación de los migrantes mexicanos deportados tras el anuncio de políticas antiinmigración del gobierno de Donald Trump. No es la primera vez que habla del tema, pues también participó del documental “Indocumentados” de Netflix.

La artista natural del Grand Prairie, Texas, tiene ascendencia mexicana por parte de su padre y le causa mayor vulnerabilidad por el problema de migración en EE.UU. Esta semana, estuvo en el ojo de la tormenta por una publicación en redes sociales. “Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo”, escribió en un video publicado en su cuenta de Instagram donde aparecía llorando frente a la cámara y decía por escrito con la bandera mexicana: “Lo siento”.

Aunque el video fue eliminado poco después, sus palabras resonaron ampliamente entre sus fans, quienes siguen el compromiso de Gómez con las causas sociales. “Toda mi gente está siendo atacada”, decía.

Meses antes, la también productora enfrentó críticas recientes tras la exhibición de “Emilia Pérez”, película ganadora de varios premios en el Festival de Cine de Cannes, incluida la Palma de Oro para el cineasta y activista Jacques Audiard, y también tiene 14 nominaciones a los Premios Oscar 2025. Algunos internautas cuestionaron la calidad de la película y señalaron que no estuvo a la altura de las expectativas, sino se convirtió en una burla para los mexicanos que sufren por los delitos del narcotráfico.

A pesar de los discursos en contra de Gomez, ella sigue apostando por proyectos que visibilicen historias importantes. Antes de “Emilia Pérez”, estuvo detrás de la producción de “Indocumentados” (“Living Undocumented”) de 2019, un documental sobre familias migrantes de Netflix.

“Indocumentados” es un recordatorio de las historias humanas detrás de las políticas migratorias en Estados Unidos, y se erige como el compromiso de Selena Gómez con las causas que se relacionan con la historia de vida de su familia.

¿De qué se trata el documental de Selena Gomez?

“Indocumentados” es una serie documental estrenada en Netflix en 2019, codirigida por Aaron Saidman y Anna Chai, y producida por Selena Gómez junto a Mandy Teefey, quien ya había trabajado con la cantante de “Calm Down” en otro especial documental, “13 Reasons Why: más allá de las razones” sobre agresión y depresión. Este último tiene 1 episodio disponible en Netflix.

Selena Gomez en el especial "13 Reasons Why: Más allá de las razones" de Netflix.

La serie “Indocumentados” cuenta con 6 episodios y narra las historias de ocho familias inmigrantes indocumentadas que residen en Estados Unidos, mostrando cómo enfrentan la constante amenaza de la deportación.

En un artículo de opinión publicado en la revista Time en octubre de 2019, Selena Gómez reveló que decidió involucrarse en este proyecto después de ver cómo estas experiencias reflejaban parte de la lucha que su propia familia enfrentó como inmigrantes. Su tía fue la primera de su familia en cruzar la frontera de México a Estados Unidos, en la década de 1970. El documental aborda tanto el miedo y la incertidumbre que viven estas familias como su esperanza y optimismo por un futuro mejor.

Selena Gomez en el documental "Indocumentados" de Netflix.