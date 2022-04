“No me digas solterona 2″ llegó a los cines peruanos el 14 de abril y lo ha hecho con muy buen pie. En sus primeros seis días, la cinta dirigida por Ani Alva Helfer ha sido vista por 108 mil personas, lo que la convierte en el mejor estreno peruano post pandemia. Su más cercano competidor es “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, la cual alcanzó los 106 mil espectadores en su segundo fin de semana.

Protagonizada por Patricia Barreto y André Silva, la comedia peruana nos muestra la nueva historia por la que tendrá que atravesar la inocente Paty al darse cuenta que está enamorada de su mejor amigo.





Sobre estos resultados, Sandro Ventura, Gerente General de Big Bang, productora a cargo de “No me digas solterona 1 y 2″, dijo a Saltar Intro que “esperan cerrar esta semana con más de 115 mil espectadores y que en la segunda semana el boca a boca y los precios más asequibles hagan que la gente vaya al cine”

“Ojalá los exhibidores entiendan que hay que reconciliar al público con el cine, y eso incluye al peruano, y nos mantengan un tiempo prudente para seguir haciendo buenos números”, preciso.

Sobre la llega al streaming

Sobre la posibilidad de ver “No me digas solterona 2″ en Netflix, plataforma en la que actualmente se encuentra disponible película del 2018, Sandro Ventura señaló que aún es muy pronto para definir ese tema pues están en juego muchos factores. Además, enfatizó que Netflix no es la única plataforma a la cual apuntar.

“Eso aún no se negocia con ninguna plataforma. Depende mucho de cuánto ofrezcan y de otras negociaciones pero eso se dará mucho más adelante. No creo que la película salga hasta dentro de muchos meses. Ahora lo más importante es el cine”, dijo el también director y productor de cine.

Patricia Barreto es la protagonista de “No me digas solterona 2″. (Foto: Captura)

“El tema con Netflix es que muchos creen que es la realización absoluta, pero no es la única plataforma ni ventana. A veces hay otras posibilidades en Latinoamérica y EE.UU. que terminan siendo más rentables. Por eso nos tomamos tiempo en ver posibilidades luego de terminado su recorrido en cines. Ahora el cine es lo principal, si la gente no la ve en el cine, va a pasar mucho tiempo para que la vean en Netflix o en algún canal de señal abierta. Y con eso me refiero a más de un año, fácil”, precisó.

