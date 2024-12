El capítulo 1133 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado en esta nueva aventura de Luffy luego de que ella y sus amigos hayan llegado a Warland, el centro de la isla de Elbaph y lugar donde se encuentra nada más y nada menos que Jaguar D. Saul. ¿Robin lo habrá visto? ¡Descúbrelo aquí!

Capítulo 1133 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Felicítame por favor”.

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 20. “Holdem aparece y toma como rehén a Tama (Holdem luce igual que la última vez que lo vimos en Wanokuni). Speed está derrotada en el suelo y Yamato está en shock”.

El capítulo comienza con algunas partes del final del flashback de Robin. Vemos los mismos eventos pero desde el punto de vista de diferentes personajes. Descubrimos que fue Spandine el que incriminó a Robin por el hundimiento de los buques de guerra de la Marina y por la destrucción del barco de evacuación (Spandine le cuenta esto a unos periodistas).

Después vemos a Robin niña huyendo por diferentes lugares. Por ejemplo, vemos que Robin está mirando un atlas en una librería, y que añade en secreto a Ohara en el mapa. Incluso vemos a Robin comiendo comida de un basurero junto a un perro. También vemos la reacción de la gente por los lugares por donde estaba huyendo Robin.

Gente:”¡Ya es tan inteligente como los eruditos y no tiene emociones humanas!“”¡Mirad esa recompensa! ¡Cojan sus armas y vamos a capturarla!“”¡Que no les engañe su joven apariencia! ¡¡No tengan piedad!! ¡¡Ella usa algún tipo de extraña hechicería!!“”¡¿Qué se supone que está haciendo la Marina?! ¡¡Ella es el enemigo del mundo!!”

Un día Robin se planteó saltar de un acantilado para acabar con su vida, pero por suerte no lo hizo al recordar las palabras de Olvia y de Saul. El flashback de Robin termina con ella huyendo mientras intenta reírse usando el “Dereshishishi” a la vez que la gente sigue maldiciéndola.

Olvia: “¡Vive, Robin!”Saul: “¡Debes sobrevivir, Robin!”

Volvemos al presente, el barco Great Erik atraca en el embarcadero de la aldea. El embarcadero está rodeado de nubes isla que actúan como si fueran agua. El grupo de Luffy también llega a la aldea en un barco de remos volador que tiene nubes isla unidas a los remos (Gerd, Goldberg y el Thousand Sunny también van en el barco).

Luffy: “¡Woahhh!” Usopp: “¡Miren ESTO, es increíble~~~~!!!” Gigantes: “¡Es un ‘Sval’! (Los kanjis significan ‘Barco de Vapor/Niebla’). Este barco usa la flotabilidad de las nubes isla para moverse.” Usopp: “¡Alucinante! ¡Este país no deja de sorprendernos~~~~!” Lilith: “¡El clima que tiene Elbaph es perfecto! ‘Nubes Isla’, ‘Nubes Marinas’, ‘Burbujas’, ‘Arcoíris’ y ‘Planeadores’. ¡Todas las tecnologías pueden coexistir en esta isla!”.

Todos se reúnen finalmente en el centro de la aldea. Nami se da cuenta del cambio de look de Robin, mientras que Robin le dice que su grupo se ha vestido muy adecuadamente para estar en Elbaph.

Hajrudin saluda a la banda de Sombrero de Paja (vemos que Luffy y los demás están subidos encima de los gigantes) y les presenta al resto de sus nakamas de los “Nuevos Piratas Kyohei”. Vemos que han atado a Road con unas cadenas de hierro y que lo han crucificado.

Luffy: “¡¡Cuánto tiempo sin verte Hajrudin!!” Hajrudin: “¡¡Ya me he enterado lo que han estado haciendo! ¡Y pensar que ahora eres uno de los ‘Yonkou’!! ¡¡Bien hecho jefe!! ¡¡Más tarde te los presentaré de manera más formal, pero estos 4 pertenecen a los ‘Nuevos Piratas Kyohei’!! ¡¡Una de tus tripulaciones subordinadas!!” Gerd: “Encantada de conocerlos” Luffy: “Ya les dije que no necesito subordinados.” Hajrudin: “¡¡No importa, hacemos esto porque queremos!! ¡¡Digaga!!”

Hajrudin comenta que las noticias de la derrota de Big Mom también han llegado a Elbaph. Gerd dice que es una pena porque ella y Linlin solían ser amigas, pero Linlin cometió un crimen imperdonable contra Elbaph.

Todos en la aldea se disponen a celebrar un banquete pero Gerd avisa a Robin de que Saul la está esperando en la escuela que hay cerca de la aldea. Saul quiere enseñarle a Robin la “Biblioteca de Elbaph”. Robin planea ir en solitario pero el resto de sus nakamas deciden acompañarla, así que el banquete se pospone hasta más tarde.

Gerd se lleva a todos en el “Sval” y vuelan hacia el lugar del encuentro con Saul. Durante el viaje, Gerd les explica que Saul enseña historia a los niños de Elbaph. Usopp se sorprende al saber que incluso los guerreros de Elbaph se esfuerzan en aprender.

Gerd: “El profesor Saul se centra principalmente en las lecciones de historia, y también da conferencias sobre varios ‘libros’.Mirad, ya hemos llegado al ‘Manantial de los Guerreros’... y cerca de aquí está la ‘Biblioteca de los Búhos’.”

El grupo llega a un inmenso manantial de agua, tan grande que parece un mar. Sobre el “Manantial de los Guerreros” vemos que hay una enorme casa encima de una gigantesca rama (también hay varias cascadas que caen de la rama al manantial). Nami se queda en shock al ver esto.

Nami: “¿¡Manantial!? ¡¡Si es una playa entera!!”Gerd: “¡Así es! Partes del árbol se han fosilizado y erosionado, creando la arena que veis aquí.Las mareas ni suben ni bajan, pero tenemos olas creadas gracias a las cascadas.”Nami: “¡¡Es como si fuera el mar!!”Luffy: “¡¡Muy bien, vamos a conocer a ese tío!!”Nami (agarrando la cara de Luffy): “¡¡Espera un segundo!! ¡¡El reencuentro de Robin va primero!!”Robin: “Oh, mi corazón se está acelerando...”.

De repente, una gigante corre hacia ellos gritando que Saul se ha desmayado y no se mueve, indicando que Saul está en la playa. Los miembros de la banda de Sombrero de Paja se quedan en shock, pero Robin se da cuenta de lo que está pasando y se ríe.

Robin: “¡Qué tonto!”

Robin camina por la playa, y vemos que Saul está boca abajo en el suelo junto al agua. Mientras Robin se acerca a Saul sonriendo, este levanta la cabeza y le da un grito a Robin (esta escena es exactamente igual a su primer encuentro en el capítulo 392).

Robin: “...”

Saul: “¡iRooaaahhh!!!! ... ¡¡Dereshishishi!!”

Robin: “¡Tu risa sigue siendo muy rara!”

Saul dice que es muy torpe y que no sabía qué cara poner cuando se reencontrasen, así el intentado gastarle una broma a Robin para sorprenderla. Después tenemos una conversación muy emotiva entre ambos. Saul le dice a Robin lo mucho que se parece a su madre, y luego hablan de cómo Vegapunk ha transmitido el mensaje de Ohara al mundo.

Tras esto tenemos un flashback de una viñeta donde vemos qué pasó con Saul tras el incidente de Ohara. Saul explica que cuando se despertó ya estaba en el mar, así que supuso que el inmenso fuego que destruyó Ohara había derretido también el hielo donde estaba aprisionado. Debido a esto, sufrió quemaduras por todo su cuerpo (vemos que Saul tiene alguna cicatrices en la cara y en el resto de su cuerpo).

Robin (que está subida sobre la mano de Saul) corta en seco el discurso de su amigo.

Robin: “... ¡No quiero seguir hablando de cosas tan deprimentes! Saul... Por favor... ¡FELICITAME por que en el presente Robin y Saul...”

Saul abraza a Robin mientras se ríe.

Saul: “Dereshishishi, ¡Así se habla! ¡Y POR SUPUESTO que voy a hacerlo!!

¡¡Un niña de esa edad!! ¡¡Perseguida por todo el mundo!!

¡¡Lo has hecho genial!! ¡¡¡Robin!!! ¡¡¡Felicidades por haber sobrevivido durante estos 22 años!!!

¡¡Y por haber llegado hasta aquí!!!”

Vemos otra pequeña viñeta de Robin niña llorando bajo la lluvia, a la vez que en el presente Robin y Saul lloran de emoción y felicidad mientras se abrazan.

Robin (flashback): “¿Por qué tengo que vivir!? ¡¡Mamá!! [[Profesor!! ¡¡Saul!!

¡¡Quiero morir!! ¡¡No quiero vivir más tiempo!!”

Robin (presente): “¡¡¡Te he echado mucho de menos, Saul...!!!”

Saul: “¡¡¡Dereshishishi, yo también~~~!!!”

El capítulo termina con la banda de Sombrero de Paja llorando a mares (pero con caras muy divertidas) por el reencuentro entre Robin y Saul (solo Luffy, Zoro y Jinbe no están llorando). En la última viñeta del capítulo vemos a Luffy con una gran sonrisa en su rostro, está muy contento al ver la felicidad de Robin.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1133 de “One Piece”

El capítulo 1133 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 8 de diciembre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 5 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

“Aventura en Elbaph” es un capítulo que marca un antes y un después en el arco de Wano. Tras el intenso enfrentamiento y la despedida de la tripulación de los Piratas de las Nubes, los Sombreros de Paja se sumergen de lleno en la mística y colosal isla de Elbaph.

Los momentos clave del capítulo

Reencuentro con Shanks: El capítulo inicia con un emotivo flashback donde Shanks le menciona a Collon, el pequeño gigante, el nombre de Luffy. Este detalle no solo refuerza el vínculo entre los dos personajes, sino que también anticipa posibles futuros encuentros.

El capítulo inicia con un emotivo flashback donde Shanks le menciona a Collon, el pequeño gigante, el nombre de Luffy. Este detalle no solo refuerza el vínculo entre los dos personajes, sino que también anticipa posibles futuros encuentros. El Camino del Arcoíris: La travesía hacia el segundo nivel de Elbaph es épica, con el Great Eirik surcando un camino arcoíris pintado por los gigantes. Esta imagen visualmente impactante no solo resalta la escala y la magia de la isla, sino que también simboliza la conexión entre el mar y el cielo, entre el mundo normal y el mundo de los gigantes.

La travesía hacia el segundo nivel de Elbaph es épica, con el Great Eirik surcando un camino arcoíris pintado por los gigantes. Esta imagen visualmente impactante no solo resalta la escala y la magia de la isla, sino que también simboliza la conexión entre el mar y el cielo, entre el mundo normal y el mundo de los gigantes. El Encuentro con Luffy: La reunión de Luffy con el resto de la tripulación en Elbaph es un momento lleno de alegría y emoción. La reacción de cada miembro de la banda ante la inmensidad de la isla y la calidez de sus habitantes refleja la diversidad de personalidades y la unión del grupo.

La reunión de Luffy con el resto de la tripulación en Elbaph es un momento lleno de alegría y emoción. La reacción de cada miembro de la banda ante la inmensidad de la isla y la calidez de sus habitantes refleja la diversidad de personalidades y la unión del grupo. La Trampa a Road: La estrategia de la banda para deshacerse de Road demuestra la inteligencia táctica de Nami y la capacidad de adaptación de los Sombreros de Paja.

La estrategia de la banda para deshacerse de Road demuestra la inteligencia táctica de Nami y la capacidad de adaptación de los Sombreros de Paja. La Llegada a la Aldea: La revelación de la aldea de Dorry y Brogy es impresionante. Su tamaño colosal y su belleza natural dejan a los piratas boquiabiertos. La comparación con las ilustraciones del libro de Louis Arnote añade un toque de realismo mágico y aventura a la narración.

La revelación de la aldea de Dorry y Brogy es impresionante. Su tamaño colosal y su belleza natural dejan a los piratas boquiabiertos. La comparación con las ilustraciones del libro de Louis Arnote añade un toque de realismo mágico y aventura a la narración. Un Misterio Emerge: La presencia de una figura desconocida al final del capítulo, junto con la advertencia de Louis Arnote, sugiere que aún quedan muchos secretos por descubrir en Elbaph.

La presencia de una figura desconocida al final del capítulo, junto con la advertencia de Louis Arnote, sugiere que aún quedan muchos secretos por descubrir en Elbaph. El Significado de Elbaph: La isla de Elbaph no es solo un lugar físicamente grande, sino también simbólicamente importante. Representa un mundo donde los sueños se hacen realidad y donde la amistad y la camaradería prevalecen.

La isla de Elbaph no es solo un lugar físicamente grande, sino también simbólicamente importante. Representa un mundo donde los sueños se hacen realidad y donde la amistad y la camaradería prevalecen. El Papel de los Gigantes: Los gigantes de Elbaph son más que simples criaturas de gran tamaño. Son guardianes de una cultura ancestral y poseen una fuerza y sabiduría únicas. Su relación con los Sombreros de Paja seguramente se profundizará a lo largo de la saga.

Los gigantes de Elbaph son más que simples criaturas de gran tamaño. Son guardianes de una cultura ancestral y poseen una fuerza y sabiduría únicas. Su relación con los Sombreros de Paja seguramente se profundizará a lo largo de la saga. El Misterio de la Figura Desconocida: La identidad de la persona que aparece al final del capítulo es un enigma. Podría ser un nuevo aliado, un antiguo enemigo o simplemente un habitante más de Elbaph. Su presencia añade una capa de intriga a la historia.

La identidad de la persona que aparece al final del capítulo es un enigma. Podría ser un nuevo aliado, un antiguo enemigo o simplemente un habitante más de Elbaph. Su presencia añade una capa de intriga a la historia. La Advertencia de Louis Arnote: La advertencia de Louis Arnote sugiere que Elbaph podría no ser tan idílica como parece. ¿Qué peligros acechan en esta isla? ¿Cuál es el secreto que esconde?

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)