Paramount Pictures lanzó el tráiler oficial de “Scream 6 “, el cual nos presenta nuevamente a Ghostface acechando en la ciudad de Nueva York y trae de vuelta al personaje de Hayden Panettiere de “Scream 4″ y a Jenna Ortega, protagonista de “Merlina”.

En el tráiler, Ghostface aterroriza una bodega y el metro de Nueva York mientras sus viejos sobrevivientes y los nuevos rostros de la franquicia se unen para matarlo.





La sexta entrega está protagonizada por una de sus actrices originales, Courteney Cox, así como por Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding.

Además de ellos, Samara Weaving, Dermot Mulroney, Tony Revolori, Josh Segarra, Liana Liberato y Jack Champion se unen en esta nueva entrega.

Jenna Ortega en una escena de "Scream 6" y Hayden Panettiere en la cuarta parte de la saga.

Sin Neve Campbell

“Scream 6″ no contará con su protagonista original, Neve Campbell, quien interpretó a Sidney Prescott en la saga. El motivo de su ausencia responde a una disputa salarial.

“Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de ‘Scream’”, dijo Campbell en un comunicado a Variety . “Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que aporté a la franquicia”, agregó.

De izquierda a derecha Courteney Cox, Jamie Kennedy y Neve Campbell en una escena de la película original de "Scream". (Foto: Dimension Films)

Sobre la trama de “Scream 6”, Melissa Barrera adelantó lo siguiente a Collider: “Con la última ‘Scream’, estaban caminando de puntillas y tratando de ser muy respetuosos con lo que había sido la franquicia, hasta ese momento, y manteniendo a raya sus sueños sangrientos internos... Vamos a hacer todo lo posible’. Es potencialmente cien veces más sangriento”.

“Scream 6″ se estrena en los cines el 10 de marzo.

