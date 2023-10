¿Qué diablos son los “Skibidi Toilets” y por qué han conquistado el mundo de las animaciones en Garry’s Mod? Estos extravagantes videos generados en el popular videojuego se han convertido en un fenómeno de masas, donde cabezas cantarinas emergen de retretes y nos dejan perplejos. Bienvenidos al incomprensible mundo de los Skibidi Toilets.

Qué son los “Skibidi Toilets”

En su primer video, lanzado apenas cinco meses atrás, nos sorprendió un inodoro del cual brotaba una cabeza que cantaba una canción extraña mientras realizaba gestos extravagantes. Pero en su video más reciente, cortesía de DaFuq!?Boom!, el autor detrás de esta extraña serie, nos encontramos con un gigante robótico con una cabeza de televisión que se enfrenta a colosales retretes y a otro titán que fusiona altavoces en su cuerpo.

¿Aún no tienes ni idea de lo que estamos hablando? No te preocupes, no estás solo. Los “Skibidi Toilets” son una serie de animaciones creadas en el famoso videojuego Garry’s Mod, y en tan solo cinco meses, se han convertido en una sensación en las redes. El primer video ha acumulado casi 70 millones de reproducciones solo en YouTube, sin contar los millones en TikTok (donde las republicaciones hacen que sea difícil llevar un registro preciso). Su popularidad es tal que ya puedes encontrar peluches de los personajes en Amazon.

¿Cuál es la canción de los “Skibidi Toilets”?

Lo que comenzó como un video viral absurdo con una canción tonta (del mismo nombre) de fondo se ha transformado en uno de los fenómenos más enigmáticos y queridos por los jóvenes (y más desconocidos por los menos jóvenes). Una de las características más interesantes de los “Skibidi Toilets” es que, a medida que han ganado popularidad, también ha crecido su mitología: la cabeza que apareció inicialmente en el inodoro se ha convertido en un personaje establecido, con múltiples versiones y una historia que la comunidad se esfuerza por descubrir.

¿Cuántas temporadas tienen los “Skibidi Toilets”?

Con el tiempo, la serie ha florecido hasta alcanzar las 20 temporadas, cada una con episodios breves que aprovechan la tendencia de consumo rápido de YouTube Shorts y TikTok para expandir su fama. Los videos duran entre 30 segundos y menos de 3 minutos (los más largos se publican en un formato más tradicional), incluyendo recopilaciones de todos los episodios de cada temporada.

¿Dónde ver los Skibidi Toilets?

El canal de DaFuq!?Boom! en YouTube, que antes albergaba diversas animaciones en Garry’s Mod, ahora está completamente dedicado a los “Skibidi Toilets”. La red está repleta de videos que exploran teorías, explicaciones, reacciones y contenido relacionado con la serie.

Y todo esto se desarrolla en el fondo de Garry’s Mod, una herramienta para PC que ha demostrado su versatilidad en numerosas ocasiones. A estas alturas, ya se ha intentado adaptar los “Skibidi Toilets” a un videojuego, siguiendo el camino de otros fenómenos virales como Slender Man, aunque este proyecto todavía no parece estar muy consolidado (por ahora).

