“The Savant”: la reacción de Jessica Chastain a la suspensión de su serie tras el asesinato de Charlie Kirk

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain expresó públicamente su desacuerdo este miércoles con la suspensión del estreno de su miniserie The Savant, una decisión de Apple TV+ que presuntamente responde al clima político de EE.UU. que ha generado el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En la serie de 8 episodios, de la que Chastain es productora ejecutiva, la actriz interpreta a una investigadora encubierta que se infiltra en foros de internet y se hace pasar por una supremacista blanca para identificar a posibles extremistas.

Aunque su estreno estaba programado para el 26 de septiembre, Apple TV+ lo suspendió “tras una cuidadosa consideración” y sin dar una fecha futura ni una explicación pública.

La suspensión llega cuando EE.UU. atraviesa un intenso debate político y social sobre la libertad de expresión y el extremismo político luego del asesinato el 10 de septiembre de Charlie Kirk, un popular activista conservador y simpatizante del presidente Donald Trump.

Algunas figuras mediáticas, como el comediante Jimmy Kimmel, han enfrentado problemas por haber expresado opiniones sobre el caso de Kirk.

Chastain publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que expresa su oposición a la suspensión del estreno de “The Savant” en el contexto actual.

En un video acompañado de un texto, la ganadora del Oscar dice que aprecia la colaboración con Apple TV+, pero que no está de acuerdo con la suspensión del estreno de su miniserie.

Enumera una “lamentable oleada de violencia en Estados Unidos” relacionada con el entorno político en los últimos cinco años, tiempo en el que produjo The Savant.

Entre ellos señala el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los atentados contra Trump, el asesinato de congresistas demócratas de Minnesota y el asesinato de Charlie Kirk, así comon “más de 300 tiroteos en escuelas de todo el país”.

“Estos incidentes, aunque distan mucho de abarcar toda la gama de violencia que se ha presenciado en Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que trasciende el espectro político y a la que hay que hacer frente”, escribe.

“Nunca he rehuido los temas difíciles y, aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es. The Savant trata sobre los héroes que trabajan cada día para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía parece más urgente que nunca", añade.

La actriz confía que en la miniserie sea lanzada “pronto”.

“Hasta entonces, deseo seguridad y fortaleza para todos, y les informaré si The Savant se estrena y cuándo", señala.

Los representantes de AppleTV+ no respondieron inmediatamente el miércoles a las preguntas de la BBC sobre los comentarios de Chastain.

Luego del asesinato de Kirk, el presidente Trump y otros miembros de su gabinete han rechazado enérgicamente las posturas críticas hacia el activista y las circunstancias políticas en las que se dio el crimen. Incluso han amenazado con tomar acciones legales.

Los críticos de Trump han señalado que el presidente ha generado un ambiente de censura en Estados Unidos y que viola la libertad de expresión.