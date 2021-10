Conforme a los criterios de Saber más

La vida de Diego Armando Maradona ha inspirado películas, documentales y ahora también una serie. “Sueño bendito”, la anunciada ficción de cinco capítulos de Prime Video ya está disponible en streaming y, gracias a la caracterización de cuatro talentosos actores, podremos conocer las diferentes etapas en la vida del ‘10′. Entre ellos destacan: Juan Cruz (la versión infantil de ‘El Diego’), Nicolás Goldschmidt (la versión adolescente), Nazareno Casero (el adulto) y Juan Palomino (en el ocaso del futbolista).

Aunque Juan Palomino ha hecho su trayectoria principalmente en Argentina, el actor de 60 años tiene un importante nexo con nuestro país. Su padre es peruano, él vivió toda su infancia en Cusco y por ello, aunque nació en Argentina, se considera también peruano. Estos son 5 datos que te ayudarán a conocerlo mejor, ahora que la serie de Prime Video lo hará mucho más conocido fuera del territorio argentino.

1. Padre Cusqueño

Juan Palomino es el hijo mayor de José Palomino Cortez, hoy de 83 años. Según contó el diario ElDia.com, el hombre nacido en Cuzco llegó a la ciudad de La Plata (en la provincia de Buenos Aires, Argentina) a los 18 años. En dicho país, Cortez se convirtió en un conocido locutor radial de su provincia, aunque ya en la madurez descubriría su pasión por la actuación.

Como explica un reportaje del diario “Clarín”, a los 65 años, a José Palomino Cortez se le fueron presentando distintas oportunidades actorales: fue el abuelo de Gianella Neyra en la telenovela argentina “Yago, pasión morena”. Interpretó a “un peruano malvado” en un capítulo de la serie “Los simuladores” y al patrón de taxi que explota a Mario Pergolini en “CQC”, entre otros tantos roles.

Junto a su padre, el actor Juan Palomino ha realizado en Argentina mucho trabajo de la difusión sobre el Perú. Entre esos trabajos se destaca un microprograma radial llamado “Nuestro continente” en el que se contaban leyendas y costumbres de distintos países de América Latina, entre ellos el Perú.

2. Infancia imperial

Aunque actualmente la familia de Juan Palomino está establecida en Argentina, el actor llegó a vivir su infancia en el natal Cusco de su padre. Junto a su madre, una ciudadana argentina llamada Alicia Mercerat, el actor llegó a vivir hasta los 16 años en el Perú. Sus hermanos, de hecho, nacieron allí, en la ciudad imperial.

3. Memorias preciosas

De sus recuerdos de infancia, el actor recuerda que había una importante presencia gastronómica. Aunque no solo peruana, sino también argentina, por la sazón de su madre. En la Televisión Pública Argentina, el actor explicó: “Después del colegio, mis tardes eran ver televisión y comer té con galletitas viendo ‘El túnel de tiempo’ o ‘Viaje al fondo del mar’, comiendo una pastafrola que hacía mi madre, argentina ella, y algunos pastelitos”.

4. Película en el Perú

Como decíamos al inicio de esta nota, Palomino ha desarrollado su carrera principalmente en Argentina, aunque en 2012 tuvo la oportunidad de rodar en su otra patria, siendo uno de los protagonistas de “Viaje a Tombuctú”, la ópera prima de la cineasta Rossana Díaz Costa, quien está pronta a estrenar la adaptación cinematográfica de “Un mundo para Julius”.

En una entrevista del 2012 en “Cinencuentro”, el actor contó que llegó a la película por su vínculo de amistad con el productor Fernando Díaz, con quien había trabajado en otros documentales y filmes en Argentina. “Me pareció fascinante la posibilidad de trabajar en Lima. Yo he nacido en Argentina, pero me he criado en Cusco. Tengo doble nacionalidad, pero como dicen la patria es la infancia, y mi infancia transcurrió en Cusco. Leí el guion y me dije: quiero estar en este proyecto”, explicó el actor.

5. El reto de ser Maradona

Para “Maradona: sueño bendito”, la ambiciosa serie de Prime Video sobre ‘El Diego’, Juan Palomino debió someterse a un radical cambio físico. El rodaje comenzó en 2019 y el actor debió subir entre 10 y 15 kilos, pero el esfuerzo valió la pena para lograr la caracterización. “Ha sido un bello y magnífico desafío estar en la piel de Diego, porque no es fácil”, contó Palomino en el programa “Confrontados El Nueve”.

En dicho espacio, el actor también dijo que, pase lo que pase con la serie tras su estreno, pues se estima tendrá mucho interés en toda la región, él ya siente que la experiencia fue gratificante a nivel actoral y personal, como fan del fútbol.

“Ya es una gran experiencia. Siempre el espíritu maradoniano ha sido algo que me ha conmovido más allá de lo deportivo, por esa forma irreverente de plantarse frente al poder. En ese sentido, creo que va a ser algo inquietante. Creo que a cada uno de los que nos hemos involucrado en el proyecto, va a ser una gran experiencia”, declaró.

