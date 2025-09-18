Jimmy Kimmel: este es el monólogo con comentarios sobre Charlie Kirk tras el que le suspendieron

El futuro televisivo de Jimmy Kimmel estaba en juego el jueves después de que ABC suspendiera su programa nocturno tras los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que llevó a decenas de estaciones a decir que no emitirían el programa, una medida que fue aplaudida por un alto regulador federal.

El veterano cómico nocturno hizo varios comentarios el lunes y martes sobre la reacción al asesinato del activista conservador, incluyendo decir que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

ABC, que ha emitido “Jimmy Kimmel Live!” desde 2003, actuó rápidamente después de que Nexstar Communications Group dijera que retiraría el programa a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk fueron “ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional”, dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Nexstar opera 28 afiliadas de ABC.

Otra compañía que posee 38 estaciones de televisión locales, Sinclair Broadcast Group, pidió a Kimmel que se disculpara con la familia de Kirk y que hiciera una “donación personal significativa” a la organización política del activista, Turning Point USA. Sinclair dice que sus estaciones de ABC emitirán un homenaje a Kirk el viernes en el horario de Kimmel.

En una aparición en CNBC el jueves, el presidente de la FCC, Brendan Carr, aplaudió las medidas de los dos grupos afiliados para presionar contra la cadena. Aunque la Comisión Federal de Comunicaciones no tiene poder sobre las cadenas de televisión, sí tiene la autoridad para suspender las licencias de sus estaciones individuales en los mercados locales.

“Estamos revitalizando la aplicación del interés público por parte de la FCC”, dijo Carr, “y creo que eso es algo bueno”.

No hubo comentarios inmediatos de Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026. La declaración de ABC no citó una razón por la cual su programa fue suspendido.

El presidente Donald Trump celebró la medida de ABC en la red social Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió.

Carr el miércoles calificó los comentarios de Kimmel como “verdaderamente enfermos” y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir desinformación. Dijo que el cómico parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público al sugerir que el asesino de Kirk era un partidario de Trump de derecha.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que el hombre acusado del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello”, dijo Kimmel. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Las autoridades dicen que el joven de 22 años creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero estaba inmerso en “ideología izquierdista”. Sus padres dijeron a los investigadores que se había vuelto políticamente hacia la izquierda y pro-derechos LGBTQ en el último año. Su estado de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares. Le dijo a su pareja transgénero que apuntó a Kirk porque “había tenido suficiente de su odio”.El panorama empresarial en torno a la televisión nocturna.

Tanto Disney como Nexstar tienen negocios pendientes con la FCC. Disney busca la aprobación regulatoria para la adquisición de de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita la aprobación de la administración Trump para completar su compra de 6.200 millones de dólares del rival de radiodifusión Tegna.

Para ambas compañías, reinstalar a Kimmel después de una suspensión arriesgaría la ira de Trump, quien ya ha afirmado que el programa ha sido cancelado.

La suspensión de Kimmel se produce dos meses después de que CBS anunciara que cancelaría el programa nocturno de Stephen Colbert el próximo mayo por razones financieras. Pero algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump jugó un papel.