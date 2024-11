El 12 de junio de 2025, la amada franquicia de “Cómo entrenar a tu dragón” regresa a la gran pantalla, esta vez en una impresionante versión live action dirigida por Dean DeBlois, el visionario detrás de la trilogía animada original. La película promete emocionar a los fanáticos con una historia que combina acción, aventura y una narrativa llena de corazón.

Tráiler oficial del live action de “Cómo entrenar a tu dragón”

La historia de Hipo y Chimuelo cobra vida en acción real

Ambientada en la isla de Berk, donde los dragones y los vikingos han sido enemigos por generaciones, la historia sigue a Hipo, interpretado por Mason Thames (El Teléfono Negro). Hipo desafía las normas de su sociedad cuando entabla una amistad con Chimuelo, un temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo no solo cambia sus vidas, sino que también pone en tela de juicio las creencias de toda su comunidad.

Junto a Astrid (Nico Parker, The Last of Us), el peculiar herrero Bocón el Rudo (Nick Frost) y otros personajes entrañables, Hipo enfrentará desafíos que pondrán a prueba su valentía y liderazgo.

Elenco del live action de “Cómo entrenar a tu dragón”

La película cuenta con un reparto destacado:

Mason Thames como Hipo.

como Hipo. Gerard Butler retoma su papel como Estoico el Vasto.

retoma su papel como Estoico el Vasto. Nico Parker como Astrid.

como Astrid. Nick Frost como Bocón el Rudo.

como Bocón el Rudo. Otros talentos incluyen a Julian Dennison (Deadpool 2), Ruth Codd (El Club De La Medianoche) y Murray McArthur (Juego De Tronos).

Ficha técnica del live action de “Cómo entrenar a tu dragón”

Título original : How to Train Your Dragon

: Director : Dean DeBlois

: Dean DeBlois Guionistas : Dean DeBlois

: Dean DeBlois Producción : Marc Platt, Adam Siegel

: Marc Platt, Adam Siegel Inspiración : Serie de libros de Cressida Cowell

: Serie de libros de Cressida Cowell Fecha de estreno : 12 de junio de 2025

: 12 de junio de 2025 Formato especial : IMAX

: IMAX Estudio: DreamWorks Animation

Una franquicia que ha cautivado al mundo

Basada en los libros de Cressida Cowell, la saga animada de “Cómo entrenar a tu dragón” ha recaudado más de $1.6 mil millones en taquilla y ha sido nominada a cuatro Premios de la Academia. Ahora, la historia regresa con efectos visuales de última generación que prometen sumergir a la audiencia en el mágico mundo de los dragones y los vikingos.

