La segunda temporada de “Chucky” llegó a SYFY el pasado 5 de octubre y hasta la fecha ha emitido 4 episodios que, de cara al estreno del quinto capítulo, resumiremos a continuación.

Antes que nada, hagamos un repaso de la primera temporada y lo que nos presenta la segunda entrega.

Después de que su plan diabólico para invadir los hospitales infantiles de Estados Unidos fuera frustrado en la temporada 1, Chucky ahora busca vengarse de aquellos a los que considera responsables: los adolescentes sobrevivientes Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) y Lexy (Alyvia Alyn Lind), junto con su ex Tiffany, ahora su enemigo jurado.

Eventualmente, los tres jóvenes son enviados a un reformatorio católico donde encuentran juicios, obstáculos y al mismo Chucky. Mientras tanto, Tiffany comienza a desmoronarse lentamente bajo la presión de actuar como Jennifer Tilly mientras intenta mantener a Nica como rehén en su mansión de Beverly Hills.

Capítulo 2x01 - “Halloween 2″

La temporada 2 comienza con Andy retenido a punta de pistola por Tiffany dentro del camión de muñecos “Good Guys” embrujados. En un momento de distracción, el ex protagonista de la película de 1988 hace que la muñeca suelte su arma, la que finalmente usará para volarle l cabeza. Como debe deshacerse del ejército de Chuckys, Andy, y modo de venganza por haber matado a Kyle, conduce por un acantilado y se avienta con todo y muñecos. ¿Kyle y Andy estarán realmente muertos?

Más adelante, Jake se mudará con una nueva familia adoptiva que vive a dos horas de Hackensack. Mientras lleva a su nuevo hermano adoptivo Gary a pedir dulces, recibe una llamada espeluznante de alguien parecido a Chucky. Devon recibe la misma llamada, y cuando la persona que llama responde FaceTime, vemos que la novia del diabólico muñeco está en la casa de Lexy.

Durante una sesión de terapia familiar, el médico dice que todos los asesinatos de la última temporada fueron cometidos por Junior Wheeler, y Caroline le ruega a su hermana que le diga la verdad. Lexy se niega. “Chucky era solo un muñeco”, dice, claramente mintiendo. La hermana menor ahora sufre pediofobia, miedo a las muñecas. A pesar de eso, la terapeuta le presenta una nueva muñeca llamada Belle, que en realidad es la novia de Chucky.

Este capítulo nos revela también que Lexy es adicta a las pastillas. Acorralados por Chucky, quien quiere vengarse de los tres amigos y su ex novia, este hace explotar una bomba que termina por matar al hermano adoptivo de Jake. Esto hará que los tres menores sean internados en un centro especial liderado por monjas y un cura igual al padre de Jake.

Capítulo 2x02 - “The Sinners Are Much More Fun”

Jake, Devon y Lexy luchan con las reglas estrictas y la homofobia institucionalizada de su nuevo reformatorio católico, especialmente cuando Chucky llega con una agenda asesina. Mientras tanto, en Beverly Hills, un detective va en busca de Nica Pierce a casa de Jennifer Tilly pero esta, convertida en Tifanny, lo asesina.

Más adelante, Tiff le dice a Nica que sus hijos Glen y Glenda pronto llegarán a casal, a celebrar su cumpleaños, por lo que le pide que se comporte a la altura.

Por otro lado, Lexy y sus amigos conocen a una de las chicas del colegio llamada Nadine, quien tiene problemas por robar cosas pero rápidamente se une a ellos, en su plan de combatir a Chucky.

Al final del capítulo, los cuatro amigos logran capturar a un Chucky fotógrafo, llamado así porque por alguna razón ha estado tomando fotos del reformatorio y haciéndose selfies mientras mataba.

Capítulo 2x03 - “Hail, Mary!”

Con la relación de Jake y Devon bajo tensión por las restricciones del reformatorio, la revelación de que existen múltiples muñecos asesinos hace que Jake proponga lo impensable: lavarle el cerebro al Chucky capturado y convertirlo en un aliado.

Así, emulando el lavado de cerebro de Alex DeLarge en “Naranja Mecánica”, Chucky es sometido a horas de violencia en pantalla, lo que termina por borrarle la memoria. De esta forma, los amigos no pueden lograr sacarle información al ahora tierno muñeco.

Más adelante vemos a Lexi luchando con su adicción pero es Nadine quien le ofrece su apoyo. Por otro lado, Trevor, viejo enemigo de Lexi, quiere perjudicarla escondiéndole pastillas en su habitación, sin embargo encuentra la muerte en manos de un villano Chucky que ha llegado al reformatorio.

Capítulo 2x04 - “Death on Denial”

En este episodio especial de Chucky, la historia deja de lado a los cuatro amigos y se centra en Tiffany y su entorno. La malévola ex novia de Chucky se ve amenazada por el regreso de la universidad de sus hijos Glen y Glenda, de 18 años, y por la intervención sorpresa de varios actores que han formado parte de la vida y carrera de Jennifer Tilly, como Gina Gershon y Joe Pantoliano, o su hermana Meg Tilly, quienes están preocupados por su el extraño comportamiento.

Conforme avanza el capítulo, Glen y Glenda le confiesan a su madre que tienen una pesadilla recurrente: el asesinato a una mujer, que para quienes vieron las anteriores películas de Chucky, se trata de la manager de Jennifer Tilly.

Más adelante, Glen y Glenda descubren a Nica encerrada en la habitación de su madre y esta les cuenta que se trata de una asesina. En ese mismo momento, Nica convertida ahora en Chucky reconoce a su hija, le recuerda que es una asesina y la llama “Cara de mierda”.

Ayudada por Glenda, Nica, convertida en Chucky, intenta asesinar a Tiffany con ayuda de un brazo ortopédico pero todo sale mal pues el arma no tiene balas. Tiff le da una cachetada a su supuesta novia y la hace volverse Nica nuevamente.

Siendo Nica, esta intenta con todas sus fuerzas escapar de la casa de Tiffany mientras que los invitados de esta creen que todo se trata de una parodia bien hecha.

Aunque Tiffany manda a cerrar el portón de su casa, Nica logra escapar y se encuentra con una van conducida por una sobreviviente Kyle. Se unen a ellas, Glenda, que a pesar de haber intentado convencer a su hermana de venir con ellas, esta prefirió quedarse a cuidar a su madre.

El final de este episodio nos muestra a Chucky en formato de talk show, junto a la estrella de WWE, Liv Morgan. Ambos conversan y revelan a los asesinos de este capítulo y el muñeco, hasta se sincera con ella sobre su accionar. Al parecer cree que no ha sido lo suficientemente malo en esta entrega, por lo que decide apuñalar a Liv una y otra vez.

Capítulo 2x05 - “Doll on Doll”

El episodio 5 de la temporada 2 de Chucky se estrena en Syfy el miércoles 2 de noviembre y en Star+ dos semanas después. Este nuevo avance nos revela que el diabólico muñeco se sentirá como Jesucristo resucitado y esto sorprenderá y aterrará a las monjas del reformatorio. Por otro lado, Tiff le habla a Glen de sus deseos de matar, mientras lo que parece ser el Chucky bueno, salta por los aires como ayudando a luchar contra algo.

DATO Según The Wrap, Chucky fue uno de los estrenos más vistos de 2021. Los espectadores pudieron ver el estreno en USA, SYFY y el canal de YouTube de cada cadena. La segunda temporada consta de 8 episodios.

