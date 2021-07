Conforme a los criterios de Saber más

Los contenidos especializados se abren paso en el mundo del streaming, un ejemplo de ello es Rakuten Viki o simplemente “Viki”, como la llaman los usuarios, una plataforma en la que se pueden apreciar un sinfín de producciones asiáticas, gran parte de ellas de manera gratuita.

En la plataforma se pueden disfrutar desde series de TV, películas y musicales, pero sobre todo es conocida por la variedad de doramas (dramas asiáticos) que ofrece, producidos principalmente en países como Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, Japón y otras producciones de países latinos como Colombia y Venezuela, entre ellos contenidos de canales de televisión como como KBS 2, SBS, JTBC, MBC y MBC EveryOne de Corea, SET, TTV, ETV, CTV de Taiwán, y CCTV de China.

Los subtítulos de cintas y series están traducidos en más de cincuenta idiomas por fanáticos de distintas partes del mundo. A esta opción se puede acceder ingresando al botón comunidad. Desde el inicio de la plataforma son los miembros de esta comunidad quienes segmentan los contenidos y traducen los capítulos a idiomas como el español, inglés, francés, alemán e incluso el armenio.

Rakuten Viki es una plataforma asociada al gigante japonés Rakuten TV, que al igual que “Viki”, pasó a ofrecer parte de su contenido de manera gratuita, pero con publicidad de por medio. Para mirar las series o películas no es obligatorio registrarse, pero si el usuario lo hace podrá continuar mirando el contenido en el punto en el que lo dejó, también podrá interactuar con la comunidad e incluso apoyar con la traducción del contenido.

“Viki” funciona de manera similar a Netflix y Spotify. Se puede acceder de modo gratuito o mediante una suscripción mensual (VikiPass), cuyos precios oscilan entre los 0,99 y 9,99 dólares mensuales. Al igual que en otras plataformas de pago, el usuario puede suscribirse a la versión de prueba y disfrutar de los beneficios durante siete días.

Para ingresar, tan solo tienes que poner tu correo electrónico, elegir una contraseña y empezar a disfrutar de las series y películas orientales. Al entrar en la plataforma, podrás encontrar numerosos contenidos en los que aparece la etiqueta gratis.

La plataforma fue creada en el año 2010 como un proyecto de varios estudiantes de Stanford y Harvard, con la finalidad de hacer accesibles los contenidos de entretenimiento asiático. En el año 2013, el grupo de telecomunicaciones japonés Rakuten TV compró “Viki” por doscientos millones de dólares y creó la actual Rakuten Viki.

Aunque en la plataforma abundan los dramas románticos y las series de orientación juvenil. también se pueden ver series y películas de acción, aventura, dibujos animados, animes, belleza, musicales, comedia romántica, ciencia ficción. Asimismo documentales y cortometrajes.

“Viki” cuenta con ‘Collections’, una sección elaborada de la mano con los fans de la plataforma. Aquí se pueden ver, por ejemplo, producciones recomendadas “Si te gustó ... puedes ver”.

“60 doramas al año”

Hortencia Chávez, periodista y usuaria de Viki desde hacer cinco años, señala que ha pedido ver más de 60 doramas en tan solo un año. “Yo veo los doramas en tres días, la mayoría tienen 16 capítulos y cada uno dura una hora”.

La joven de 24 años destaca la calidad en la que se pueden reproducir los capítulos de sus series favoritas. “[La calidad] Es buena tanto en las series antiguas como en los estrenos recientes. Me enteré de la plataforma porque estaba buscando la manera de ver doramas y me salió la publicidad de ‘Viki’, lo probé y me quedé. En la plaforma encuentras doramas taiwaneses, chinos, japoneses. Además, se puede escoger entre comedia, drama, romances, etc. Es fácil de usar desde un celular o una laptop”.

“Las series que más han impactado son: “Playful Kiss”, “Meteor Garden”, “El príncipe Lobo”, “Boys Over Flowers”, “Amor, ahora”, “La ley de Murphy””, finaliza la periodista.

