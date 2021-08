Conforme a los criterios de Saber más

Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) y Shane Mccutcheon (Katherine Moennig) están de vuelta. Desde el estreno de la segunda temporada de “The L Word: Generation Q” el pasado 6 de agosto de 2021 en Showtime, las historias de amor y desamor del trío de amigas que encandilaron a una generación a mediados del 2000 vuelven a resonar y ser motivo de conversación, ahora en streaming.

Días previos al estreno de la temporada 2 ya te habíamos adelantado lo que traería esta nueva entrega y lo que haremos de ahora en adelante es desmenuzar semanalmente cada capítulo después de su estreno en Showtime.

¿Preparados? Comencemos entonces con el recuento de lo que nos dejó el capítulo 1 y 2 pero primero demos un pequeño vistazo a lo que vimos hacia el final de la primera temporada.

Jacqueline Toboni en una escena del capítulo final de la temporada 1 de "The L Word Generation Q". Foto: Showtime

Recordemos que Bette (Jennifer Beals) pierde ante Jeff Milner las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles. Por otro lado, Quiara, la exesposa de Shane tiene un aborto espontáneo y no logra salvar el bebé que podría haber hecho que ambas retomen su relación. Nat le dice a Alice que ella es a quien ama y que por lo tanto su relación poliamorosa con Gigi (Sepideh Moafi) quedará de lado.

Quiara (Lex Scott Davis) y Shane (Kate Moennig) en una escena de la primera temporada de "The L Word Generation Q". Foto: Showtime

En otra escenas, Finley y Sophie no saben cómo encarar su amistad después de haber tenido sexo el día anterior. La primera le dice a su amiga que se irá unos días a Missouri pero en el fondo no cierra la posibilidad de iniciar algo con ella aunque no se lo dice. Sophie, por su parte, duda más que nunca de lo que siente a pesar de que no falta nada para su boda con Dani (Arienne Mandi).

Micah descubre durante una exposición de arte al esposo de José, un dato del que nunca le contó su actual pareja. La relación de ambos, por tanto, se quiebra.

Finalmente, Dani le pide a Sophie hacer un viaje a Hawái para dedicarle el tiempo que ya no tienen juntas. Una vez en el aeropuerto, Finley está a punto a de abordar el avión a Missouri mientras que en otra sala de espera, Dani aguarda la llegada de Sophie.

Arienne Mandi como Dani Nunez en una escena del capítulo final de "The L Word Generation Q". Foto: Showtime

El final de este episodio nos pondrá en medio de la decisión de Sophie. ¿Elegirá a Dani o a Finley?

SEGUNDA TEMPORADA

Resumen de los capítulos 2x01 “Late to the Party” y 2x02 "

El 2x01 comienza con una reunión familiar en casa de Dani. Los padres de ambas brindan por el próximo casamiento de sus hijas y todo indica que el matrimonio es un hecho. Cabe destacar que mientras la cara de Dani es de pura felicidad la de su novia refleja una culpa infinita.

15 horas antes

La relación de Shane y Tess se afianza a pesar de que en la primera temporada, el personaje interpretado por Kate Moennig durmió con la novia de la segunda. En una especie de segunda oportunidad, ambas comenzarán a confiar en ellas en medio del divorcio de Shane y los problemas económicos que esto le está dejando.

Lejos de ahí, Alice y Nat están en el auto, acaban de dejar a los niños en el colegio y deciden tener sexo ahí mismo pero Gigi se aparece en medio de ellas como por arte de magia. Decididas a desaparecerla de su vida, creen que lo mejor será buscarle una novia y piensan en nada menos que en Bette Porter.





En otra escena, ahora en casa de Bette, finalmente podemos conocer a Carrie (Rosie O’Donnell), la novia de Tina. Y resulta bastante incómodo el momento y es que la comprometida de su ex es muy diferente a ella.

Sin filtros para decir lo que piensa, Carrie pone a prueba los nervios de Bette al hablarle de la elección que perdió... cuando de pronto entra Angie a escena. La tensión no baja luego que Carrie le dice a la menor que la boda con su madre será el próximo verano en Palm Springs y que están invitados no solo ella sino todos sus amigos.

La cara de Bette es un poema dado que aún ama a Tina y la cosa irá peor cuando Angie les diga a ambas que quiere conocer a su padre biológico.

Carrie (Rosie O’Donnell), Tina Kennard (Laurel Holloman) y Bette Porter (Jennifer Beals) en la segunda temporada de The L Word Generation Q.

Más adelante, la primera cita entre Gigi y Bette se hace realidad. Sorprendidas al verse juntas en un encuentro de pareja, deciden hablar de sus líos personales pero en ese momento Tina y Carrie se aparecen en el mismo bar y todo vuelve a ser oscuro para Bette. Después de una charla incómoda entre las cuatro, cada paraje en su mesa continúa la conversación.

-Gigi: ¿Te duele verlas juntas? A mi me dolía mucho al principio ver a Nat con Alice. Uno crea una vida con alguien y de repente se termina y es como si te quedaras girando en la oscuridad.

-Bete: Es que siempre pensé que… Primero cuando se fue pensé: Tina necesita espacio. Ha pasado toda su vida adulta orbitando a mi alrededor. Necesita estar en el centro de su propia vida por un tiempo.

-Gigi: Pero pensabas que volvería.

Dispuesta a que la presencia de su ex no le afecta a Bette, Gigi se acerca a ella y terminan besándose.

Nuevamente en el presente, es decir en la fiesta de compromiso de Dani y Sophie, la primera le aclara a su novia que lo que siente por su jefa Bette no es amor como alguna vez lo pensó sino admiración.

Dani: Nunca pasó nada, nunca te engañaría. Engañar es como una mierda que rompe el trato.

Sophie: Te escucho alto y claro

Llega el día de la temida boda y los nervios de Sophie no podrían estar peor. Una ves en el altar, y cuando están a punto de darse el sí las novias, aparece Finley para decirle a su mejor amiga que la ama y que sabe que ella también y que si no fuera así, ella se desaparece en ese momento.

Destrozada por lo que ve Dani da por terminado el matrimonio y despide de su vida a Sophie a pesar de las mil disculpas que esta le pide.





Jacqueline Toboni y Arienne Mandi en una escena de la segunda temporada de "The L Word Generation Q". Foto: Instagram @sho_thelword

En otro momento de la trama, Tess le dice a Shane que se da cuenta de la coraza que se pone encima, esto después de ver cómo le ofrece trabajo a Finley en el bar después de su renuncia al equipo de producción de Alice.

Segundos después, Tess le comparte a Shane algo muy íntimo de su vida personal y le dice que es su turno de contarle al íntimo. Lo que sigue será la confesión de Shane a Tess: su divorcio con Quiara le ha costado la mitad de su fortuna por lo que necesita que funcione el bar que administra.

Kate Moennig y Jamie Clayton en una escena de la segunda temporada de "The L Word Generation Q".





Ya hacia el final del episodio, Alice y Nat pasan nuevamente por una crisis de pareja. Alice le pide a su novia sinceridad y Nat le confiesa que su naturaleza es poliamorosa.

Más adelante, en una reunión de póker en donde está casi todo el elenco, Sophie mira a Bette y le dice que es consciente que la cagó con Dani y recibe el respaldo de Shane y otras chicas ahí presentes. Bette, lejos de juzgarla, le confiesa que ella le fue infiel a Tina hace 17 años y que es algo que le pesará toda la vida.

Ya más tarde, Dani, por consejo de su amigo Micah irá a la casa de Sophie a devolver la bandeja del pastel que le regaló su ex suegra. Sophie aprovecha en hablar con ella y le vuelve a pedir perdón pero Dani le aclara que lo de ellas terminó para siempre.. Devastada, Sophie vuelve a su casa y es consolada por sus familiares.

Horas después, Sophie vuelve a casa de Micah sin saber que Finley se quedará a dormir ahí esa noche. Después de compartir unos macarrones con queso, Finley le pide perdón a su amiga por “joderle la vida”

Sophie: No lo has hecho, yo lo hice

Finley: Voy a salir de aquí a primera hora de la mañana

Sophie: No te vayas, quiero que te quedes. Buenas noches





DATOS

-El primer capítulo de “The L Word: Generation Q” se llama “Late to the Party” y está disponible en Showtime.

-El segundo episodio llamado “Lean on Me” se estrenó en la plataforma de streaming el 13 de agosto.

- El tercer episodio, de nombre “Luck be a Lady” se estrena el domingo 22 de agosto.

-La primera temporada de “The L Word: Generation Q” puede verse en PrimeVideo.

