En setiembre del año pasado, dejó a todos con la boca abierta: como nunca antes, el diseñador Sergio Dávila había conseguido realizar un desfile a 4.800 m.s.n.m. en la montaña Pallay Puchu, distrito de Layo, Cusco.

Ubicados en troncos de madera con pieles de oveja encima, más de 120 invitados disfrutaron de la nueva colección de Dávila. Destacaban chalecos de piel, vestidos de alpaca, chompas de punto, sastrería, camisas y ponchos. El resultado fue exquisito: con una visión 360°, el diseñador había conseguido celebrar al Perú, desde la materia prima de sus piezas hasta las manos artesanas y la locación para su desfile.

“Este año pienso repetir el logro, sorprendiendo aún más a la gente”, cuenta a Somos, sobre el desfile que ya se encuentra planeando para mediados de julio de este año. Fecha que, además, supone la celebración por sus 25 años de trayectoria en la moda.

Colección tras colección, el modisto trabaja conjuntamente con Promperú.

“Quiero traer a algunos de los personajes internacionales más importantes de la moda: prensa, modelos, estilistas y fotógrafos que me han acompañado durante años. La idea es que vengan a nuestra casa, que es el Perú, y lo celebremos juntos”, añade.

Para innovar, Dávila se ha unido también a la empresa local Punto Tessuto, empleando telas finas traídas desde Italia en algunas de sus prendas. “Sobre todo, en aquellas con tejido plano”, señala.

Acerca de la inspiración, el diseñador adelanta que será un viaje en retrospectiva a los hitos de su carrera, desde su primera colección (en la que innovó con un chaleco inspirado en los pescadores de la costa peruana), hasta la alta moda que hoy trabaja en fibras como baby alpaca, vicuña y alpaca.

En su último desfile, el pasado 2024, Dávila trasladó sus piezas de alta moda a la nueva montaña de siete colores, en Layo, Cusco.

AÑO DORADO

Este 2025 es especial para Sergio Dávila por muchos motivos. No solo cumple 25 años de carrera, sino que también se consolida como uno de los mejores diseñadores locales luego de ser nominado a los Premios Luces de El Comercio en la categoría de mejor diseñador. “Es la primera vez que me nominan y realmente es un sueño hecho realidad. El Comercio siempre me ha apoyado en mi carrera, desde mis proyectos educativos hasta los desfiles internacionales. Es un honor estar nominado junto a tantos colegas talentosos”, comenta orgulloso.

“El 2024 ya estaba calentando motores para lo que sería este año, pues fui elegido entre los cinco mejores diseñadores de moda femenina en el Fashion Group International New York, presentado por el reconocido modisto estadounidense Ralph Rucci”, suma.

Para la colección de 2025, el diseñador contará nuevamente con Itessa, e innovará con Punto Tessuto en tejidos planos traídos desde Italia.

En lo que califica como un año de buenas noticias para la moda peruana en el plano local e internacional, Dávila destaca también el talento de jóvenes diseñadores y marcas pequeñas. “Creo que estamos en un excelente momento. Hace unas semanas, un grupo de ocho diseñadores jóvenes presentó sus colecciones en París, un gran logro para la moda peruana. Lo importante es que estamos reconociendo nuestras fortalezas, como el tejido de punto, que podría convertirse en una característica de la alta moda peruana en el futuro”, reflexiona. El mundo definitivamente ya mira a nuestro país como un referente en ascenso. //