Para Kendall Jenner y Hailey Bieber, una tarde entre amigas puede incluir algo más que una simple sesión de belleza o una visita al spa. En un episodio del reality show The Kardashians, las modelos aparecieron recibiendo tratamientos intravenosos, los cuales han ganado gran popularidad en el mundo del bienestar por sus supuestos beneficios sobre la energía y el envejecimiento.

La escena refleja con claridad cómo estas infusiones han encontrado un espacio entre las tendencias de salud y belleza promovidas por las celebridades. Pero su atractivo va mucho más allá de Hollywood. En una rutina marcada por jornadas interminables, estrés y pocas horas de sueño, la posibilidad de recuperar energía, fortalecer las defensas o mejorar la concentración mediante un cóctel de vitaminas resulta tentadora.

Y es que la promesa parece sencilla: administrar nutrientes directamente en la sangre para sentirse mejor. Sin embargo, ¿una mayor absorción garantiza beneficios reales? ¿Qué ocurre cuando el organismo no necesita esas vitaminas? Y, sobre todo, ¿qué riesgos implica recurrir a estas infusiones sin una indicación médica?

La promesa de una energía inmediata

Aunque hoy se promocionan como una solución innovadora para recuperar la vitalidad, los tratamientos intravenosos no son una novedad médica. Como explicó Elvira Vidal, docente de nutrición y dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola, su uso se consolidó a principios del siglo XX como una práctica hospitalaria esencial para administrar líquidos, medicamentos y nutrientes cuando la vía oral no era posible. Con el tiempo, esta técnica encontró también un espacio en el mercado del bienestar y la estética.

En su versión comercial, los llamados cócteles vitamínicos consisten en preparados que se administran directamente en la circulación sanguínea durante sesiones de 20 a 60 minutos. Aunque su composición varía según la formulación, suelen incluir vitaminas del complejo B y C, electrolitos y minerales como zinc, magnesio y calcio.

“Estas sustancias cumplen funciones esenciales en el metabolismo y en el funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: las vitaminas no aportan energía por sí mismas, como sí lo hacen los carbohidratos, las grasas y las proteínas, sino que intervienen en los procesos que permiten al cuerpo aprovecharla. Por ello, la suplementación resulta útil cuando existe una deficiencia o una indicación médica específica”, precisó la especialista a Somos.

Uno de los principales argumentos comerciales de estas terapias es que, al evitar el proceso digestivo, los nutrientes llegan directamente a la sangre. Para entenderlo, el doctor Willy Quispe, médico internista de Sanitas Consultorios Médicos, introdujo el concepto de biodisponibilidad, el cual hace referencia a la proporción de una sustancia que alcanza la circulación sanguínea y queda disponible para el organismo.

Mientras que la administración intravenosa ofrece una biodisponibilidad del 100%, la absorción por vía oral varía según el nutriente y las condiciones de cada persona. Sin embargo, esa ventaja no se traduce automáticamente en mayores beneficios para la salud. Como enfatizó el médico, “no todas las personas necesitan suplementos y, mucho menos, administrarlos por vía intravenosa”.

Que las vitaminas lleguen directo a la sangre asegura una absorción más rápida, pero no garantiza más energía. Para que el cuerpo las aproveche, debe existir un requerimiento o déficit real.

Entonces, ¿por qué algunas personas aseguran sentirse revitalizadas casi inmediatamente después de recibir estas infusiones? Para Nandy Vega, directora médica de Mapfre Seguros, esa sensación no necesariamente responde a las vitaminas. Por ejemplo, si existe una deshidratación, la reposición de líquidos mediante preparados que utilizan suero fisiológico puede aliviar síntomas como cansancio, mareos o dolor de cabeza.

También pueden influir las expectativas positivas frente al tratamiento, el efecto placebo, el descanso o la recuperación natural del organismo. Por ello, destacó que “sentirse revitalizado después de una infusión no necesariamente significa que el tratamiento haya demostrado ser eficaz ni que sus efectos sean duraderos”.

Cuando el cansancio no se resuelve con vitaminas

Sentirse agotado después de una jornada exigente es habitual, pero cuando la falta de energía se vuelve constante—incluso después de descansar—conviene prestar atención a sus posibles causas. Aunque resulte tentador atribuirla a la falta de nutrientes, el cansancio no siembre tiene un origen nutricional.

La nutricionista Isabel Ríos, de Clínica Internacional, refirió que algunas deficiencias sí pueden manifestarse a través de la fatiga. Por ejemplo, la falta de vitamina B1 puede provocar síntomas neurológicos, debilidad y calambres musculares, mientras que niveles insuficientes de hierro o vitamina B12 pueden causar anemia, una condición que dificulta el transporte adecuado de oxígeno hacia los tejidos y genera una falta de energía.

Sin embargo, la alimentación no es la única pieza del problema, por lo que también deben considerarse otras posibles causas, como problemas de salud mental—entre ellos la depresión—y factores relacionados con el estilo de vida, desde la falta de sueño hasta las rutinas de actividad física extenuantes.

Asimismo, la necesidad de investigar aumenta cuando el agotamiento persiste sin una explicación aparente. Viviana Ulloa, médica endocrinóloga y profesora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura, recalcó que la fatiga también puede estar relacionada con afecciones endocrinas, cardíacas, renales, hematológicas y otras enfermedades.

Por eso, antes de indicar cualquier suplemento, se deben considerar los síntomas, los hábitos de alimentación y sueño, la actividad física, los antecedentes médicos y los medicamentos que utiliza la persona. A partir de esta evaluación, el profesional determinará si corresponde solicitar análisis de laboratorio para identificar anemia, deficiencias nutricionales u otras alteraciones.

“Es importante no asumir que el cansancio se resuelve exclusivamente con vitaminas, pues identificar su origen permite elegir un tratamiento útil y evitar intervenciones innecesarias”, subrayó Ríos.

Entre el bienestar comercial y la realidad científica

La recuperación de energía es solo una parte de lo que ofrecen estos tratamientos. En el mercado del bienestar, los cócteles intravenosos también se promocionan como una alternativa para fortalecer las defensas, mejorar la concentración, combatir el estrés e incluso retrasar los signos del envejecimiento. Sin embargo, el problema aparece cuando las funciones conocidas de ciertos nutrientes se presentan como prueba de beneficios que todavía no han sido demostrados.

Detrás de un agotamiento constante pueden existir causas como anemia, problemas de sueño o desajustes hormonales. Antes de buscar dosis extra de energía, lo fundamental es entender qué está expresando el cuerpo.

Una de las promesas más extendidas es reforzar el sistema inmunitario mediante vitamina C, zinc y otros componentes. Desde el ámbito de la práctica clínica, el médico Roberto Carrasco, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, sostuvo que esta vía permite alcanzar concentraciones sanguíneas superiores a las obtenidas por vía oral. Desde su experiencia, el especialista atribuye a estas infusiones un efecto antioxidante, antiinflamatorio y de apoyo al sistema inmunitario que no se lograría por el canal digestivo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que alcanzar dosis más altas no equivale a prevenir enfermedades en la población general. Al respecto, la doctora Nandy Vega explicó que la vitamina C contribuye a proteger las células del daño oxidativo, mientras que el zinc participa en el desarrollo de las defensas; no obstante, advirtió que “aunque una deficiencia de estos nutrientes puede debilitar la respuesta inmunitaria, consumirlos en mayores cantidades no significa que las defensas se fortalezcan más”.

Algo similar ocurre respecto al estrés, la concentración y el rendimiento físico. Isabel Ríos señaló que las vitaminas y los minerales participan en el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso, por lo que corregir una deficiencia puede aliviar síntomas como la fatiga o la debilidad. Pero en personas con niveles adecuados de estos nutrientes no hay evidencia sólida de que los cócteles intravenosos proporcionen esos beneficios adicionales.

A esta oferta se suman las fórmulas anunciadas como “personalizadas” para la belleza o el rejuvenecimiento. Vidal resaltó que una terapia verdaderamente individualizada debe responder a una necesidad clínica, y no a una combinación de sustancias elegida según objetivos comerciales o estéticos.

Para ello, resulta necesario evaluar los síntomas, antecedentes, enfermedades, medicamentos y estado nutricional, además de solicitar análisis cuando estén indicados. También debe determinarse si existe una razón médica para utilizar la vía intravenosa en lugar de la oral y garantizar condiciones adecuadas de preparación y administración.

Cuándo puede ser necesario y qué riesgos debes conocer

Que un preparado contenga vitaminas y minerales no significa que sea inofensivo. Willy Quispe mencionó que las vitaminas liposolubles,—A, D, E y K—pueden acumularse en el hígado y el tejido adiposo y causar toxicidad cuando se consumen en exceso. Mientras que, las hidrosolubles, como la vitamina C y las del complejo B, suelen eliminarse con mayor facilidad por la orina, pero tampoco están completamente libres de efectos adversos. Y es que, según la sustancia y la dosis, el exceso puede ocasionar complicaciones gastrointestinales, neurológicas o cardiovasculares.

A ello se suman los riesgos del procedimiento. De acuerdo con Nandy Vega las dosis elevadas o las combinaciones inadecuadas pueden alterar la presión arterial, afectar el ritmo cardíaco e incluso provocar reacciones alérgicas graves. Por ejemplo, una infusión de magnesio administrada demasiado rápido puede causar una caída de la presión.

Asimismo, la colocación de una vía venosa puede generar hematomas, lesiones en los vasos sanguíneos o infecciones. Y aunque contar con personal capacitado disminuye estos riesgos, no los elimina.

Aunque estos sueros tienen indicaciones médicas precisas, dosis excesivas por vía intravenosa pueden generar complicaciones. Antes de utilizarlos, la prioridad es confirmar si el organismo realmente los requiere. / eugene barmin

Tampoco todas las personas presentan la misma vulnerabilidad. Quienes tienen enfermedades renales o insuficiencia cardíaca pueden sufrir sobrecarga de líquidos y alteraciones de electrolitos. Además, como comentó el doctor Quispe, algunos nutrientes pueden interferir con medicamentos: es el caso de la vitamina K y la warfarina, un anticoagulante cuya acción puede verse afectada.

En el caso específico de la vitamina C intravenosa a altas dosis, Carrasco también advirtió sobre la necesidad de identificar condiciones como la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), una alteración enzimática que puede favorecer la destrucción de glóbulos rojos ante determinadas exposiciones. Este riesgo refuerza la importancia de evaluar los antecedentes y las posibles contraindicaciones antes de administrar el tratamiento.

Ahora bien, estos riesgos no significan que la administración intravenosa de nutrientes carezca de utilidad médica. Puede ser necesaria cuando una persona no puede recibir o absorber adecuadamente nutrientes por el aparato digestivo, como sucede en ciertas situaciones que requieren nutrición parenteral, o cuando una deficiencia grave exige reposición urgente. Un ejemplo es la encefalopatía de Wernicke, una complicación neurológica asociada a la falta de vitamina B1 que requiere tratamiento inmediato.

“Determinados problemas gastrointestinales, los vómitos persistentes o algunas cirugías del aparato digestivo pueden hacer necesarias vías de administración distintas de la oral. Sin embargo, tener una enfermedad intestinal o dificultades para absorber un nutriente no implica automáticamente necesitar una infusión intravenosa, ya que según el caso, también pueden utilizarse otras vías, como la intramuscular”, añadió Viviana Ulloa.

Por eso, antes de pagar por un cóctel vitamínico, conviene plantearse: ¿realmente existe una necesidad médica que justifique recibirlo? Una evaluación responsable debe aclarar qué nutrientes se requieren, en qué dosis, por qué se recomienda la vía intravenosa, cuáles son sus riesgos y qué alternativas existen.

En esta misma línea, el doctor Roberto Carrasco insistió en la importancia de verificar las credenciales del profesional, las condiciones del establecimiento y la procedencia de los insumos. Cuestionamientos como ¿qué sustancias contiene el suero? o ¿está este producto registrado formalmente? son totalmente válidos, mientras que las promesas exageradas de rejuvenecimiento deberían despertar desconfianza sobre la seriedad del centro.

Al final, la imagen de Kendall Jenner y Hailey Bieber recibiendo infusiones puede hacer que estos tratamientos parezcan una forma sencilla de invertir en bienestar. Pero fuera de las pantallas, en una cultura que nos exige estar siempre activos, concentrados y disponibles, la respuesta para quien llega a casa agotado después de otra jornada interminable no necesariamente está en una bolsa de vitaminas. Cuidar la salud no siempre consiste en darle más al cuerpo, sino en comprender qué necesita realmente.