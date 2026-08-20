Por Redacción EC

El organismo necesita una amplia variedad de vitaminas para desarrollar sus actividades con normalidad. Aunque una dieta variada suele aportar buena parte de estos nutrientes, existen situaciones en las que determinados requerimientos pueden aumentar o en las que un especialista puede recomendar una suplementación específica. Dentro de este grupo se encuentran las vitaminas del complejo B, una familia de nutrientes que interviene en diferentes procesos del cuerpo. Su participación está relacionada con el metabolismo de los alimentos, el aprovechamiento de la energía, la actividad del sistema nervioso y la formación de células, entre otras funciones. Lo que muchas personas desconocen es que el llamado “Complejo B” no corresponde a una única vitamina. En realidad, reúne varias sustancias que cumplen funciones diferentes y que el cuerpo requiere en cantidades determinadas. Por ello, conocer qué contiene cada suplemento resulta importante antes de incorporarlo como parte de la alimentación. Además, no todas las personas necesitan consumir estos productos de manera habitual. La necesidad de suplementación depende de factores individuales y de la alimentación de cada persona, por lo que su uso debería responder a una evaluación adecuada y, cuando corresponda, a la recomendación de un profesional de la salud.

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