icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Peruvian veef e suna propuesta de carnes hechas a base de proteína vegetal.
Peruvian veef e suna propuesta de carnes hechas a base de proteína vegetal.
/ Peruvian Veef
Por Patricia Castañeda Alva

La cocina peruana ha demostrado que es símbolo de calidad, creatividad y buena sazón. Pero, ¿qué ocurre cuando se retira un ingrediente esencial en la cocina como la carne? Podríamos decir que nada cambia. Actualmente, gracias al ingenio de empresarios peruanos, existen opciones de carnes vegetales en nuestro país, hechas con insumos como la soya, el gluten y la proteína de arveja. Una de ellas es Peruvian Veef.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?