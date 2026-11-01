La cocina peruana ha demostrado que es símbolo de calidad, creatividad y buena sazón. Pero, ¿qué ocurre cuando se retira un ingrediente esencial en la cocina como la carne? Podríamos decir que nada cambia. Actualmente, gracias al ingenio de empresarios peruanos, existen opciones de carnes vegetales en nuestro país, hechas con insumos como la soya, el gluten y la proteína de arveja. Una de ellas es Peruvian Veef.

Esta marca nació como un proyecto universitario, cuando Karina Zegarra, CEO y fundadora, vio una necesidad: no existían buenas opciones de carnes vegetales, así que decidió crear una. Con los años, siguieron innovando y actualmente cuentan con hamburguesas, jamón, chorizo, hot dog, anticuchos, entre otras variedades.

“Queremos ofrecer alternativas vegetales que funcionen en platos que la gente realmente disfruta. Trabajamos el sabor, la textura y la facilidad de preparación, y desarrollamos productos pensando en cómo se cocina y se come en el Perú. Nuestra propuesta es que elegir una opción vegetal resulte apetecible y familiar”, cuenta Karina.

El sabor peruano

El equipo de Peruvian Veef entendió que la comida peruana está muy ligada con nuestra cultura. Por ello, en su cartera de productos plant-based tienen alternativas hechas con los sabores que todos reconocemos. “Queremos que una alternativa vegetal tenga lugar en recetas que conocemos y disfrutamos, como unos anticuchos”, añade.

Además, en sus opciones de carnes vegetales buscan aprovechar ingredientes propios del Perú, como los granos andinos. “Nuestra gastronomía y nuestros ingredientes tienen un enorme potencial. Nuestro principal objetivo es liderar la categoría en el Perú y, desde esa base, llevar productos con identidad peruana al mundo”, indica Karina.

Un nuevo reto

La marca peruana de carnes vegetales tiene un nuevo reto: el retail. Peruvian Veef busca demostrar que puede competir con las grandes compañías de carnes en supermercados.

“Es un hito muy importante para nosotros. Empezamos acercando nuestros productos a consumidores que los buscaban activamente en tiendas especializadas. Estar hoy en 15 tiendas Wong nos permite llegar también a personas que están haciendo sus compras habituales y quizá prueben por primera vez una alternativa vegetal a la carne. Para la marca, representa una oportunidad de crecer y una responsabilidad: mantener la calidad y responder bien a una escala mayor”, revela.

El ingreso a Wong, sin embargo, no ocurrió de un día para otro. “El primer acercamiento con Wong fue a fines de 2023. Presentamos los productos y hubo interés en incorporarlos en 2024, pero decidimos pausar el proceso porque todavía teníamos trabajo interno por completar. Ese año nos concentramos en implementar las buenas prácticas de manufactura, mejorar el espacio de producción y cerrar nuestro proyecto con ProInnóvate. Éramos un equipo pequeño y, aunque la oportunidad comercial era muy atractiva, necesitábamos prepararnos para atenderla bien”, cuenta.

El contacto se retomó en 2025 y, después de pasar por las validaciones comerciales, de calidad, empaque y distribución, la marca finalmente ingresó a 15 tiendas Wong con tres productos: anticuchos, Real Vurger y seitán tradicional.

“Elegimos productos que representan bien a Peruvian Veef y con los que podemos asegurar un abastecimiento constante”, explica Karina. Esta primera etapa también les permitirá conocer la respuesta de los consumidores y, eventualmente, incorporar el resto de su portafolio.

Pero sus carnes no son solo para veganos

La empresaria peruana indica que, desde su experiencia, ven más curiosidad y más disposición a probar productos plant-based en públicos que no son ni veganos ni vegetarianos. “Al mismo tiempo, el consumidor es exigente: espera que el producto sea rico, práctico y que tenga un precio que pueda incorporar a sus compras. Por eso buscamos que la primera prueba sea una buena experiencia y que la gente quiera volver a elegirnos”, indica.

“Nos siguen eligiendo personas veganas y vegetarianas, pero también consumidores que comen carne y quieren variar algunas de sus comidas. Llegar a Wong nos acerca a un público más amplio: alguien puede encontrar nuestros productos mientras compra para toda su familia, sin haber ido específicamente a buscar una tienda plant-based”, revela.

No solo puedes encontrar sus hamburguesas, embutidos y carnes vegetales en retailers, tiendas especializadas o a través de su página web, sino que también puedes probarlas ya preparadas y listas para consumir en restaurantes no veganos.

Karina cuenta que, a través de Alessandra Arce, chef creativa y vegana, han implementado platillos cien por ciento plant-based en restaurantes como Páprika, del Hotel Costa del Sol; La Folie; El Mexicano; Fumanchu Chifita; Food & Fit, entre otros. “También estamos trabajando en nuevas propuestas con cadenas y restaurantes para acercar estos platos a un público cada vez más amplio”, concluye la ingeniera.