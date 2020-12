Conforme a los criterios de Saber más

El disco vendió más de 7 millones de copias, ganó más de 70 discos de platino y seis de oro. Convirtió a Luis Miguel (50) en el primer latinoamericano en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un disco en español. Ese fue el impacto de Romance (1991): un álbum de clásicos de los años sesenta versionados por la voz del ‘Sol de México’ y que estuvo bajo la coproducción de Armando Manzanero (85). Una dupla de oro. Literalmente. Cuenta Gabriela Machuca, periodista de esta casa, conocedora (y fan) de la carrera de LuisMi, que los artistas se conocieron cuando Micky era niño. “Como el papá, Luisito Rey, era productor, siempre estaba vinculado a los mejores compositores mexicanos de la época: uno de ellos era Manzanero. Lo conocía de siempre”.

Durante los 80s, Luis Miguel había hecho música pop. Le había ido bastante bien. Por contrato con la disquera, debía armar un nuevo disco y se había quedado sin canciones. Estaba contra el reloj. A principio de la década de los 90, el artista de entonces 21 años le había rondado la idea de hacer un disco romántico, como de boleros. A través de su mánager, Hugo López, pide a Manzanero si puede ayudar a seleccionar un conjunto de temas para que puedan armar el álbum. “Luis Miguel hizo un salto al vacío porque en esa época nadie escuchaba el bolero. Se arriesga, se lo dice a la disquera y convocan a Manzanero, que durante muchos años ha sido fan suyo, aunque al final se distanciaron”, agrega Machuca. Esto se retrata en la primera temporada (capítulo 11) de Luis Miguel, la serie, de Netflix.

En sus más cuatro décadas de trayectoria, Manzanero trabajó con innumerables artistas. Era el personaje idóneo para el drástico y arriesgado giro que quería Luis Miguel. “Lo que cuenta Manzanero es que se fueron a Los Ángeles, todo esto pasa entre el 90-91, graban el disco ‘Romance’ como los viejos tiempos: con una orquesta en vivo, todo analógico. Participa en toca la hechura. Conseguía todos los arreglos”.

Portada de Romance (1991), el disco de Luis Miguel coproducido por Armando Manzanero.

Contraportada de Romance (1991). Se lee las canciones que forman parte del álbum.

El disco de 12 canciones, principalmente de boleros producidas y muy bien instrumentadas con estilos de jazz y de pop, tiene dos singles compuestos por el propio Armando Manzanero: ‘No sé tú' y ‘Te extraño’. “La revolución fue el combo Luis Miguel (y su calidad interpretativa) con los temas que habían unido y toda la onda romántica: un boom. Traen de vuelta al género musical del bolero a las nuevas generaciones”.

Romance (1991) fue un éxito. Las canciones eran infaltables en la programación radial. Los videoclips, cuando un debut televisivo era más que necesario, se veían en la gran mayoría de programas de la pantalla chicha. Esto generó que la dupla vuelva manos a la obra y sale Segundo Romance (1994). Aquí hay un conmovedor relato que Gabriela rememora: “En este disco hay una canción de Manzanero que se llama ‘Yo sé que volverás’, que Luis Miguel cantaba poco. Dice que le dolía mucho cantarla en vivo y por eso dejo de hacerlo”

El género romántico lo sostienen toda la década del 90. Más artistas se animaron a sacar discos de boleros: Cristian Castro, Alejandro Fernández, por mencionar algunos. “El gran aporte de ese disco [Romance] es que volvió a la vida un género que aún tiene vigencia. De pronto no la chibolada, pero la gente de mi generación (30 para arriba), que el bolero era género de nuestros abuelos, al menos lo escuchamos. De no ser por Luis Miguel, Manzanero no hubiera estado en boga hasta ahora”. //

SEPA MÁS

Nacido el 7 de diciembre de 1935, Armando Manzanero empezó su carrera artística en 1950. De acuerdo a la Sociedad de autores y compositores de México, su legado consta de 600 piezas. Es uno de los cantantes de habla española con mayor cantidad de temas versionados en otros idiomas. Ese es el caso de la canción “Somos novios”, adaptada al inglés por Sid Wayne y cantada por múltiples artistas, incluyendo Elvis Presley.

Colaboró con Luis Miguel para cuatro discos: Romance (1991), Segundo Romance (1994), Romances (1997) y Mis Romances (2001), pero terminaron distanciados. Hace un par de años, sin embargo, Manzanero intentó poner paños fríos al asunto alegando que siempre tuvo una conexión con Luis Miguel. “Estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó. [...] Es el mejor de todos los intérpretes”.

Armando Manzanero estuvo hospitalizado en Ciudad de México desde el 17 de diciembre por complicaciones del Covid-19. Falleció a los 85 años. “Lamento mucho su fallecimiento. Un gran compositor, también representante de autores y compositores de México”, expresó el presidente de México, Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la impecable trayectoria de Armando Manzanero