Sin el reciclaje, dice Luis Quispe Vargas, sus hijos no estarían estudiando en el colegio. No hubiera tenido el capital necesario para construir un segundo piso en su vivienda ni hubiera podido realizar otros proyectos. Aunque, aclara, su primer acercamiento no fue el ideal. Solía recorrer las calles de Miraflores a bordo de un triciclo para recoger los desechos y venderlos después de tres o cuatro días. “Rompíamos las bolsas que encontrábamos en las avenidas para recuperar algún material reciclable y luego poder venderlo. Usualmente, los serenazgos nos botaban”, agrega. Situación que Meliton Sánchez Zambrano atravesaba todos los días, cuando aún realizaba el reciclaje informal.

Zambrano, junto a su compañera Victoria Saavedra, se ganaba la vida recorriendo las calles de San Miguel por las tardes hasta la madrugada, empujando su triciclo, recuperando plástico, papel, cartón botellas de vidrio y materiales en desuso en cada esquina. “Tenía que esconderme del serenazgo para que no me detenga. Era muy difícil trabajar así”, recuerda. Eso hasta hace unos años, que se inscribieron a la asociación de recicladores del distrito. Al estar registrados en el programa de segregación de la municipalidad, empezaron a recolectar residuos en los hogares y empresas. “Los sábados separábamos los diferentes materiales y los vendíamos para obtener nuestra ganancia”, agrega Victoria.

Por su parte, Luis se unió a la Asociación de recicladores y especialistas saludables ‘Aryes’, que ahora preside. Su trabajo iba de lunes a sábado desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. para recoger los materiales de las viviendas empadronadas. En el camino, los recicladores escucharon y se unieron al programa de Fortalecimiento de Capacidades, de Natura y Ciudad Saludable, que trabaja en la capacitación y formalización.

Las empresas separan los materiales reciclables en sus oficinas para que Victoria Saavedra pueda recogerlos y generar ingresos de manera formal. La imagen fue tomada antes de la cuarentena.

El año pasado, el convenio permitió realizar 168 horas de capacitación mediante 30 talleres que incluyen: oratoria y expresión corporal, desarrollo de habilidades personales, liderazgo, comercialización y tributación, resolución de conflictos y computación e informática para que los recicladores cuenten con las herramientas para su desarrollo y ejecutar su labor por el bienestar de la ciudad.

“Natura nos apoya separando los materiales reciclables en sus oficinas para que, luego, nosotros podamos recogerlos y generar ingresos de manera formal”, cuenta Saavedra. “Ahora, al ser formales, cumplimos con los documentos que nos piden en los almacenes. Gracias a los materiales que separan y nos entregan para comercialización, podemos llevar sustento a nuestros hogares”, añade Luis.

Gracias al reciclaje formal, los empadronados cuentan con sueldo fijo.

A la fecha hay más de 108 mil recicladores a nivel nacional que arriesgan sus vidas en medio de la emergencia sanitaria. Los que están empadronados, cuentan con las medidas de seguridad necesarias para poder continuar su labor. Otro grupo, como Luis, Victoria y Meliton permanecen en casa, anteponiendo su seguridad y salud. “Al pertenecer a una asociación formal de recicladores, acatamos las órdenes del Gobierno”, enfatizan.

“Hoy ya no usamos un triciclo sino una moto furgón para trasladar nuestros materiales [recolectados]. Ya no tenemos necesidad de salir en las noches arriesgando nuestra salud”, reconoce Saavedra. Sánchez, que asume ahora la presidencia Asociación de recicladores de San Miguel, resume en unas líneas el fruto de su esfuerzo: No nada más gratificante que poder darle una mejor calidad de vida a mis nietos y a mi familia. //

En 2019, Natura logró recolectar 266 toneladas de material reciclable, equivalente al 25% de envases generados en un año, cumpliendo con su compromiso de reducir al máximo la generación de residuos en el país y generar impacto positivo en el medio ambiente.

