Desde que empezamos a reportar, hace ocho semanas, las historias de jóvenes emprendedores peruanos, notamos una constante en ellas, algo que nunca falla: la mayoría de estos relatos inician desde una insatisfacción como fuente de motivación. Puede ser una vida que es atacada de pronto por la rutina, un evento de salud grave que hace replantearnos las cosas, un despido laboral intempestivo. En el caso de Estefany Gamonal, el detonante para emprender fue un caso de ambiente laboral tóxico con el que convivió por algunos meses.

“Mi historia con el emprendimiento comienza de forma casual, no fue nada planeado. Empezó en el 2018, cuando tuve que renunciar a una plaza fija en el sector público. Me di cuenta que no me gustaba trabajar ya en ese lugar; lo hacía por la estabilidad económica y me demoré mucho en renunciar. Una vez que lo hice me sentí mejor y necesitaba hacer algo”. A ella, que había estudiado administración, siempre le gustaron las manualidades. Las veía como un hobby para distraerse. Nunca pensó que se dedicaría a ello como forma de vida.

Después de unos meses de trabajar como freelancer, Estefany invirtió todo lo que tenía en AIDIA, como le puse a su negocio de regalos personalizados y de decoración de fiestas. El emprendimiento funciona así: con la premisa que no todos tienen tiempo para regalarle un detalle especial a un ser querido, algo que sea personal y único, AIDIA entra primero como una suerte de asesor. A través de una llamada, la empresa de Gamonal te pregunta sobre la persona agasajada: cómo se llama, qué le gusta, cuáles son sus programas favoritos, su música, libros y otros consumos culturales.

El siguiente paso es la elaboración del regalo, que prepara AIDIA de acuerdo a lo conversado. “Nuestro catálogo es amplio y hay muchas opciones de regalos que podemos hacer. Estos suelen incluir el nombre de la persona y pueden estar decorados temáticamente. Por ejemplo, si son fans de un equipo de fútbol o de una película o serie en específico, se puede decorar con detalles alusivos a esto”, anota Gamonal.

Ella forma parte de una comunidad de mujeres emprendedoras que surgió a raíz de una capacitación gratuita que hizo el Banco de Crédito del Perú. El crecimiento de AIDIA ha sido sostenido y desde su lanzamiento han diversificado su propuesta. Además de los regalos personalizados, ofrecen decoraciones de fiestas, asesoría de marketing a emprendedores, regalos ecológicos, impresiones en 3D, ideas laser y ropa personalizada.

En Master Class, la serie de videos para emprendedores de El Comercio, con apoyo del Banco de Crédito del Perú, Estefany comparte su experiencia de vida además elabora un tutorial para usar el programa CANVAS. Con él, los pequeños empresarios pueden realzar toda la parte visual de su negocio, desde elaborar un logo sencillo pero funcional hasta obtener un diseño de catálogos de ventas y menús de look profesional. Y lo mejor es que es gratuito. //

